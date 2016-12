Vorstellungsänderung: "Die acht Frauen" entfällt - Peter Bause liest

erschienen am 09.12.2016



Freiberg. Das Mittelsächsische Theater in Freiberg kann heute, 19.30 Uhr nicht die Kriminalkomödie "Die acht Frauen" spielen. Das teilte die Einrichtung am Freitagmittag mit. Dafür konnte jedoch den Angaben zufolge kurzfristig der Schauspieler Peter Bause gewonnen werden, der in einer kabarettistischen Lesung sein Buch "Man stirbt ja nicht im 3. Akt" vorstellt.

Bause studierte bis 1963 an der Leipziger Schauspielschule und wechselte nach ersten Engagements in Norddeutschland nach Berlin: Acht Jahre spielte er dort am Deutschen Theater und wurde dann Ensemblemitglied am Berliner Ensemble, dem er bis 1993 angehörte. Zu den wichtigsten Bühnenrollen Bauses zählen Wallenstein, Mackie Messer, Lear, Azdak, Puntila, Götz von Berlichingen und Arturo Ui. Neben weiteren Engagements unter anderem in Hamburg und München und bei verschiedenen Festspielen wurde er auch im Fernsehen bekannt, unter anderem in den Serien "Unser Lehrer Doktor Specht", "Ein Bayer auf Rügen", "Praxis Bülowbogen" und "Liebling Kreuzberg".

Angaben, warum die Kriminalkomödie "Die acht Frauen" nicht gespielt werden kann, liegen nicht vor. (fp)