Waldbad "Großer Teich" soll unbewachte Badestelle werden

Gäste müssten künftig keinen Eintritt mehr bezahlen, falls der Stadtrat den Plänen zustimmt. Allerdings gibt es andere Einschränkungen, die mit der Umwidmung des Areals verbunden sind.

Von Steffen Jankowski und Kai Kollenberg

erschienen am 24.02.2017



Freiberg. Die Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft (FBB) will Schwimmenthusiasten im Waldbad entgegenkommen. Der Freiberger Stadtrat wird am Donnerstag kommender Woche darüber debattieren, ob das Waldbad künftig eine unbewachte Badestelle sein soll.

Die Umstellung hätte Folgen für die Badegäste, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der "Freien Presse" bestätigte: Einen Eintritt müssten die Badenden dann nicht mehr zahlen. Allerdings fiele auch die Aufsicht der Schwimmmeister weg, die bisher immer von der FBB als Tochterunternehmen der Stadtwerke bereitgestellt wurden. Stattdessen wird es künftig heißen: Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

"Der Vorschlag ist auch eine Reaktion auf die Wünsche vieler Freiberger", sagt Stadtwerke- und FBB- Chef Axel Schneegans. So könnten beispielsweise die Öffnungszeiten flexibler gehandhabt werden: "In der Objektordnung ließe sich festlegen, dass die Benutzung bei Tageslicht gestattet ist - fast ohne Rücksicht auf die Witterung."

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussionen gegeben, das Bad werde nur bei schönem Wetter betrieben, öffne zu spät und schließe zu früh. Die Zustimmung des Stadtrates vorausgesetzt, könnten nun auch Spätankömmlinge auf dem benachbarten Campingareal noch schnell ins Wasser springen oder ihre Kinder auf den Spielplatz im Bad schicken, so Schneegans: Das wertet auch den Campingplatz auf."

Der Bäderbetrieb würde das Gelände auch ohne Eintrittsgelder weiter in Schuss halten - "von der Rasenpflege bis zur Toilettenreinigung", versichert der Vorstandsvorsitzende. Der Verlust der Einnahmen dürfte zu verschmerzen sein, weil im Gegenzug kein Schwimmmeister mehr vor Ort sein müsste. Wegen der Blaualgen-Plage und der wechselhaften Witterung war die Besucherzahl im vorigen Jahr auf rund 13.000 Badegäste abgestürzt. Aber auch die knapp 28.100 Tickets, die 2015 verkauft worden waren, decken die Personalausgaben nicht.

Mit der Umwidmung zur Badestelle wäre auch ein anderer Schritt verbunden. Die Bojen, die einen Bereich des Sees für die Badegäste absperren, könnten dann weichen. Die FBB hatte 2016 den Badebereich verkleinert, weil ein Sicherheitsgutachten dies empfohlen hatte. "Die Fläche war zu groß für das vorhandene Personal", so Schneegans. Nun soll wieder der gesamte Teich mit einer Größe von rund 45.000 Quadratmetern freigegeben werden.