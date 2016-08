Waldbad ab sofort geÃ¶ffnet

Waldbad ab sofort geöffnet

erschienen am 23.08.2016



Freiberg. Das Freiberger Waldbad ist ab sofort wieder geöffnet. Das teilte die Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mit. Die Belastung des Teiches mit Blaualgen ist demnach deutlich zurückgegangen. Das hätten Tests am Montag ergeben, die Proben seien in einem Labor in Dresden untersucht worden, so der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke AG, Axel Schneegans. Das Freibad hatte Ende vergangenen Woche wegen der Blaualgen-Belastung schließen müssen. Blaualgen können Reizungen der Haut, Schleimhaut und der Augen hervorrufen. (kok)