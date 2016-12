Warten auf Tempo 30

Hürden für Tempolimits vor Kitas, Schulen und Seniorenheimen sollen sinken. Viele Orte stehen mit ihren Projekten schon in den Startlöchern.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 05.12.2016



Freiberg/Großschirma. Wird bei der Verkehrssicherheit erst gehandelt, wenn es zum Äußersten gekommen ist? Manchmal ist der Eindruck entstanden beim Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos). Zum Beispiel, wenn der Wunsch, eine Ampel für Schulkinder an einer viel befahrenen Staatsstraße aufzustellen, an der Mindestanzahl an Fußgängern scheiterte. Und die als Kompromiss angebotene Testampel die Stadt tausende von Euro kosten würde, das günstigere Tempo-30-Schild aber nicht genehmigt wird.

Von gescheiterten Versuchen, vor Kitas, Schulen oder auch Altenheimen Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder oder Ampeln einzurichten, wissen Städte und Gemeinden aus ganz Mittelsachsen zu berichten. Möglicherweise gehört das bald der Vergangenheit an. Die Straßenverkehrsordnung ist geändert worden. Künftig sollen Kommunen auch auf Staats-, Kreis- und Bundesstraßen Tempo-30-Schilder aufstellen können, wenn sich dort Kitas, Schulen, Krankenhäuser oder Senioreneinrichtungen befinden. Bisher durfte nur an Unfallschwerpunkten von Tempo 50 abgewichen werden. Die vom Kreis vorgestellten Unfallschwerpunkte Mittelsachsens befinden sich allesamt nicht in der Nähe von Kitas oder Altenheimen.

Zwar konnte das zuständige Bundesverkehrsministerium auf "Freie Presse"-Anfrage nicht sagen, wann die Änderung in Kraft tritt. Das Interesse der mittelsächsischen Kommunen ist jedoch bereits groß, das zeigt die Umfrage von "Freie Presse". Im Landratsamt, das mit der Umsetzung betraut sein wird, häufen sich die Anfragen. Regelmäßig, sagt Sprecherin Lisa-Maria Schöne, würden Kommunen fragen, auf welchem Stand die Gesetzesänderung sei.

Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann (FWB): "Wir warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Regel in Kraft tritt. Dann geht es sofort los." Zum Beispiel an der Chemnitzer Straße vor der Kita "Regenbogen". Landrat Matthias Damm (CDU) lobt die neue Regel: "Ich begrüße es, wenn Gesetze so geändert werden, dass mehr Flexibilität entsteht. Die Kommunen vor Ort können die Problemlagen am besten einschätzen." Er warnt: "Es muss natürlich auch verantwortungsbewusst damit umgegangen werden, damit kein Schilderwald entsteht."

In dieselbe Kerbe schlägt der Freiberger Baubürgermeister Holger Reuter (CDU). "Wir werden wie bisher nur dort, wo die Notwendigkeit besteht, diese Restriktion anwenden." Als möglichen Kandidaten für Tempo 30 nennt Stadt-Sprecherin Katharina Wegelt die Kita "Schlaumäuse" an der Silberhofstraße.

In Hainichen hatten Stadträte, Eltern, Kita-Mitarbeiter lange für ein Schild "Tempo 30" vor der Kita "Villa Zwergenland" gekämpft. Laut Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) konnte es kürzlich in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde aufgestellt werden. In Oederan hat Bauamtsleiterin Petra Wolf mehrere Stellen für das Schild im Visier: "Etwa das Altenpflegeheim Richard-Rentzsch-Straße." Im Rochlitzer Rathaus hingegen sieht man derzeit laut Pressesprecher Jörg Richter keine Notwendigkeit für Tempo 30 an einer Hauptstraße. Und der Großschirmaer Bürgermeister Volkmar Schreiter (FDP) warnt vor Aktionismus: "Aus meiner Sicht bringt es nichts, unsere Städte und Gemeinden mit Verbotsschildern zuzupflastern. Wichtig ist viel mehr wieder mehr gegenseitige Rücksichtnahme."

In Mittweida betrachtet man den Vorstoß kritisch. Bisher sei man mit den Schildern "Achtung, Kinder" und "Fußgänger" gut gefahren, so Sprecherin Francis Pohl. Würde man die durch "Tempo 30" ersetzen, würde "eine Sensibilisierung auf eine mögliche Gefahrenlage, zum Beispiel, dass Schüler die Straße queren, nicht mehr stattfinden".

Greysinger berichtet das Gegenteil: "Trotz des Schilds 'Achtung Kinder' gab es immer wieder Beschwerden über Raser vor der Kita, zum Glück gab es noch keinen Unfall." Auch aus Oederan weiß Petra Wolf zu berichten, dass das Zeichen "Kinder" an der Chemnitzer Straße wenig hilft: "Die zu diesem Verkehrszeichen gehörenden Verhaltensweisen sind möglicherweise bei manchen Verkehrsteilnehmern in Vergessenheit geraten."