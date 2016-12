Warum die Wassergebühren steigen

Viele Zweckverbände drücken Schuldenberge. Vor allem in dünn besiedelten Regionen wie Mittelsachsen erhöht sich dadurch der Druck auf die Gebühren. Doch auch Unternehmen spielen dabei eine wichtige Rolle - wie Solarworld Freiberg.

Von Andy scharf

erschienen am 27.12.2016



Freiberg/Hainichen. 147,5 Millionen Euro - der ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" mit Sitz in Hainichen gehört zu den höchst verschuldeten Wasserverbänden Sachsens. Und daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Die rund 160.000 Wasser- und Abwasserkunden werden dies in den kommenden Jahren durch steigende Gebühren zu spüren bekommen. Für 2017 bleiben diese zwar stabil. Aber ab 2018 sind Erhöhungen avisiert, sagt ZWA-Finanzchef Dirk Kunze. "Die Kosten steigen, und wir müssen in das Netz investieren", begründet er. Dies wäre die erste Anhebung seit 2013.

Es könnte für Kunden vieler Verbände ein Vorgeschmack darauf sein, wie es weitergeht. Und das, obwohl die Preise in Sachsen hoch sind (siehe unten stehender Artikel). Dafür gibt es Gründe: Kunze verweist auf den Bevölkerungsschwund - damit brechen Kunden und Beitragszahler weg. Bis 2030 könnte daher - zumindest laut den Hochrechnungen des ZWA - ein Anstieg im mittleren zweistelligen Prozentbereich drohen. Außerdem tragen sächsische Verbände die Folgen von Entscheidungen aus den 1990er-Jahren. Damals waren Bürgerproteste so groß, dass Kredite aufgenommen wurden, statt Grundstückseigentümer an Ausbaukosten zu beteiligen.

Im Freiberger Raum hatte sich damals eine Bürgermehrheit gegen derartige Beiträge ausgesprochen. "Im Umkehrschluss steigen jedoch durch Kreditkosten die Gebühren", zeigt Geschäftsführer Christian Rüdiger auf. Sein Muldentaler Abwasserverband hat rund 7000 Abwasserkunden und laufende Kredite im Gesamtvolumen von etwa 25 Millionen Euro zu bedienen. Im neuen Jahr dreht nun auch dieser Verband an der Gebührenschraube - erstmals nach 15 Jahren. Weitere Erhöhungen seien künftig nicht auszuschließen, so Rüdiger. Großen Einfluss auf die Gebührenstabilität haben Unternehmen wie Solarworld in Freiberg. Würde so ein großer Schmutzwassereinleiter wegfallen, müsse über Gebühren gesprochen werden, so Rüdiger.

In Freiberg gibt es einen weiteren Verband, der in Summe 125.000Trink- und Abwasserkunden zwischen Nossen und Erzgebirgskamm betreut, den Wasserzweckverband Freiberg (WZF). Schuldenlast: 75 Millionen Euro. 2017/18 wird nicht am Wasserpreis gedreht, betont Norbert Reinelt. Doch laut dem kaufmännischen Leiter zeichnet sich nach dann fast 18 Jahren ein Ende der Gebührenstabilität ab. "Kosten wie Strom steigen stetig. Hinzu kommt der Bevölkerungsschwund", begründet Reinelt.

Eine Strategie haben die Verbände nicht, wie sie aus eigener Kraft die Kosten für Trink- und Abwasser in Zukunft in Grenzen halten wollen. Bei einem sind sich die Verbandsvertreter aus Hainichen und Freiberg aber einig: Finanzspritzen seien nötig, wenn man Bürger nicht über Gebühr zur Kasse bitten will.

Das sächsische Innenministerium sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Notlage der Verbände, so ein Sprecher. Die Verbände könnten Gebühren, Beiträge und Baukostenzuschüsse zudem erhöhen. Sachsen-Anhalt ging einen anderen Weg. Das Land hatte bis 2006 über 350 Millionen Euro in die Teilentschuldung von Verbänden gepumpt, teilte das Umweltministerium mit. So sollten Härtefälle für Gebührenzahler verhindert werden. Frankenbergs Bürgermeister Thomas Firmenich macht klar: "Unsere Gebühren sind im Vergleich bereits grenzwertig." Der CDU-Politiker sitzt in der Hainichener Verbandsversammlung - und mahnt: Vorerst liefen die Entgelte nicht aus dem Ruder. Sollte die Niedrigzinsphase enden, sehe es in einigen Jahren aber schlecht aus. So wollte der ZWA Mitgliedskommunen über eine Umlage an Sanierungskosten beteiligen - dies war am Veto einiger Orte gescheitert. Verbandschef Thomas Eulenberger (CDU): "Dieses Thema holt uns irgendwann ein." Um Einnahmen zu erhöhen, will der ZWA 2017 eine reformierte Niederschlagswassergebühr erheben. Bei Neuinvestitionen, wie dem 10-Millionen-Euro-Projekt Kläranlage Penig, könnten Firmen auch an Kosten beteiligt werden. Auch Verbandsfusionen seien laut dem Peniger Bürgermeister denkbar. (mit jwa)