Wasserberg soll Mittwoch vom Schnee befreit werden

erschienen am 17.01.2017



Freiberg. Die Stadtverwaltung Freiberg wird am Mittwoch den Stadtteil Wasserberg vom Schnee beräumen. Das kündigte das Rathaus auf Anfrage der "Freien Presse" an. "Die Arbeiten beginnen an der Albert-Einstein-Straße und der Karl-Günzel-Straße", sagte ein Stadtsprecher. "An den folgenden Tagen soll der Schnee aus weiteren Straßen abgefahren werden, wie der Joliot-Curie-Straße, Brunnenstraße und Dr.-Richard-Beck-Straße. Danach folgen weiter Straßen am Wasserberg."

Neben dem Wasserberg soll auch weiterhin aus der Altstadt und dem Stadtteil Seilerberg Schnee abgefahren werden. In der Altstadt werden die Arbeiten demnach vor allem nachts stattfinden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der Stadtsprecher verwies zudem darauf, dass für die Beräumung der Gehwege die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke verantwortlich seien. "Die Stadt Freiberg beräumt deswegen alle Gehwege, die an städtische Grundstücke grenzen, etwa an Schulen, Kitas, Sportstädten oder das Rathaus. Auf diesen Wegen räumen städtische Angestellte ständig bei winterlicher Witterung ab 4 Uhr morgens."

In Freiberg mehren sich seit einer Woche Stimmen, die der Stadtverwaltung Versagen im Umgang mit dem Schnee vorwerfen. Vor allem aus den Stadtteilen Wasser- und Seilerberg gab es zuletzt Kritik. (fhob/kok)