Wegen der Krankheit: Disziplin und ein Leben nach Plan

Die Freibergerin Sibylle Forberg erkrankte schon als Kind an Diabetes - sie braucht Insulin. Seit 95 Jahren wird es erfolgreich eingesetzt.

Von Astrid Ring

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Wenn Sibylle Forberg zur Chorprobe in die Petrikirche gehen will, muss sie vordenken: Wie viel Bewegung sie hat, wie lange die Probe dauert und wie anstrengend der Weg nach Hause ist. Dinge, über die sich andere Menschen kaum Gedanken machen, beherrschen den Alltag der Freibergerin seit mehr als 41 Jahren. Denn Sibylle Forberg ist Diabetikerin - seit ihrem neunten Lebensjahr. Seitdem lebt die Bibliothekarin mit der Krankheit, die ihr und ihrer Familie viel abverlangt.

"Je nach Intensität der Bewegung, Speiseplan und Allgemeinzustand fällt der Blutzuckerwert aus. Danach dosiere ich Insulin", erklärt sie. Seit 1995 trägt Sibylle Forberg eine Insulinpumpe - bei Tag und Nacht. Gäbe es diese nicht, müsste sich die Mutter eines erwachsenen Sohnes spritzen, so wie zuvor fünfmal am Tag. Heute führt die Pumpe ihrem Körper das Insulin regelmäßig zu - jenes Hormon, das die Bauchspeicheldrüse nicht herstellen kann, weil die entsprechenden Zellen dafür fast vollständig zerstört sind. Gebe es das Insulin nicht, würde der Blutzuckerwert im Körper von Sibylle Forberg lebensgefährlich ansteigen.

So war es 1975, als die damals Neunjährige krank wurde. Sie hatte ständig Durst, verlor an Gewicht und fühlte sich krank. Die Ärzte diagnostizierten Diabetes Typ 1. Die Autoimmunkrankheit unterscheidet sich wesentlich von der Diabetes Typ 2. Diese Stoffwechselkrankheit ist vererbbar, hat aber auch Ursachen unter anderem in Übergewicht und Bewegungsmangel.

"Die Ursache für meine Erkrankung Typ 1 ist nie richtig erkannt worden", sagt sie. Sie erinnert sich an die Einschränkungen als Kind, den strengen Tagesablauf und das ständige Spritzen und Blutzucker messen. "Seitdem hat sich viel verändert", resümiert sie. Die Pumpe sei komfortabel, wenn auch die Einschränkungen blieben und - die permanente Anspannung im Alltag. Nach Plan zu leben, die Dosierung des Insulins vorauszudenken. Ihre Familie hat wie sie damit umzugehen gelernt. Ehemann Holger Forberg unterstützt seine Frau - kennt sie genau. "Auch wenn sie sich nicht gut fühlt, sehe ich das - man wird sehr aufmerksam", erklärt er. Sibylle Forberg, sie leitet die Selbsthilfegruppe der Insulinpumpenträger in Freiberg mit etwa 15 Mitgliedern, will trotz ihrer Krankheit möglichst normal leben. "In Sachsen gibt es etwa 300.000 Diabetiker, etwa fünf bis sechs Prozent davon sind an Typ 1 erkrankt", sagt Rosmarie Wallig, Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Diabetikerbund. Bundesweit gebe es sechs bis acht Millionen Diabetiker.

Erste erfolgreiche Insulinbehandlung: Als der 14-jährige Leonard Thompson 1921 in das Toronto General Hospital eingeliefert wurde, war er schwer krank. Eine Injektion von Insulin am 11. Januar 1922 verbesserte den Zustand des Diabetikers schlagartig. Die Ärzte Frederick Banting und John Macleod erhielten den Nobelpreis für ihre Entdeckung.