Weihnachtsmann: Freiberger Gymnasiasten wünschen sich endlich eine Klassenlehrerin

erschienen am 30.11.2016



Freiberg. Mit einer symbolischen Wunschzettel-Übergabe auf der Bühne Freiberger Christmarkt hat der Elternrat des Schollgymnasiums am Mittwochnachmittag seine Forderung unterstrichen, die Landesregierung solle die angespannte Situation an vielen Schulen möglichst schnell angehen. Bei der Aktion überreichten Freiberger Kinder dem Weihnachtsmann einen überdimensionalen Wunschzettel, auf dem neben Handy oder elektronischen Büchern auch "endlich eine Klassenlehrerin" oder genügend Pädagogen für Vertretungsstunden verzeichnet waren.

Die Stadtverwaltung Freiberg unterstützt das Ansinnen der Eltern. OB Sven Krüger (SPD) sowie der Stadtrat und Landratsabgeordnete Steve Ittershagen (CDU) versprachen auf der Bühne, sich für die Forderungen der Eltern zu einzusetzen. "Was nützen die neuen Schulen, wenn es keine Lehrer gibt", sagte Krüger. Susanne Bock vom Elternrat sagte, das Gremium wolle seinen Protest fortsetzen. (fhob)