Weitere Ladestation fÃ¼r Elektrofahrzeuge in Freiberg

Weitere Ladestation für Elektrofahrzeuge in Freiberg

erschienen am 20.09.2016



Freiberg. Eine weitere Ladestation für Elektrofahrzeuge im Freiberger Stadtgebiet nehmen am Donnerstag Vertreter der Stadt sowie der kommunalen Unternehmen Stadtwerke und Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) im Parkhaus Altstadt in Betrieb. Das teilte die Pressestelle des Rathauses mit. Nutzern dieses alternativen Antriebes stünden damit ab sofort vier öffentliche Typ2-Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 22 kW zur Verfügung, dem derzeit gebräuchlichsten von insgesamt drei Ladetypen.

Die Batterien von Elektrofahrzeugen könnten ebenfalls auf dem Universitätsgelände, dem Kundenparkplatz des Energieversorgers sowie am Bahnhof aufgeladen werden. Als Beitrag zum Klimaschutz stellen die Stadtwerke den Ladestrom den Nutzern von Elektrofahrzeugen derzeit kostenfrei zur Verfügung. "Wir haben eine flächendeckende Ladeinfrastruktur in Freiberg geschaffen und leisten so einen aktiven Beitrag für den erweiterten Einsatz dieses zukünftigen sowie nachhaltigen Mobilitätskonzeptes", erklärt Stadtwerke-Vorstandsvorsitzender Axel Schneegans. (fp)