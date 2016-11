Welterbe: Herders Ruh und Elite-Werke bleiben außen vor

Bei der Überarbeitung der Bewerbung müssen auch prominente Stätten aus der Freiberger Region weichen. Die Aufregung hält sich aber in Grenzen.

Von Kai Kollenberg Und Astrid Ring

erschienen am 30.11.2016



Freiberg/Brand-E. Von der jüngsten Nachjustierung der Bewerbung um den Welterbe-Titel, die die Montanregion Erzgebirge am Montag beschlossen hat, sind auch Freiberg und Brand-Erbisdorf betroffen. Zwar bleiben beide Städte wesentlicher Teil der Bewerbung: Sie sind dort in der Bergbaulandschaft Freiberg gemeinsam mit Großhartmannsdorf, Großschirma, Halsbrücke, Klipphausen, Mulda, Reinsberg, Striegistal und Weißenborn enthalten. Allerdings fallen einige Zeitzeugen durch den Rost.

In Freiberg sollen nach dem Willen des Welterbe-Vereins, der die Bewerbung vorantreibt und in dem die einzelnen Kommunen organisiert sind, das Grabmal Herders Ruh, die ehemalige Zweigstelle der Porzellanfabrik Kahla an der Frauensteiner Straße und der Transportweg in das Muldental aus der offiziellen Liste gestrichen werden. Sie werden lediglich sogenannte "assoziierte Bestandteile" bleiben, die vom möglichen Welterbe-Titel in der Vermarktung profitieren. Auch die Elite-Werke in Brand-Erbisdorf genießen nur noch diesen Status.

Die Überarbeitung der erzgebirgischen Bewerbung war notwendig geworden, weil die Experten einer Gutachter-Kommission Zweifel an den bisherigen Unterlagen geäußert hatten. Sie bemängelten unter anderem, dass nicht bei allen Bestandteilen der Bezug zum Montanbergbau gegeben sei. Die Bewerbung des Erzgebirges solle sich dezidiert auf den Bergbau konzentrieren.

Unter anderem das Schloss Augustusburg wurde deswegen von der Liste der potenziellen Welterbe-Stätten gestrichen. Ähnliche Gründe gab es auch in Freiberg, wie Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) erläutert. Demnach hatte die Porzellanfabrik als Bergbaufolge-Industrie bei den Experten einen schweren Stand. Bei Herders Ruh wurde zwar erkannt, dass das Denkmal auf den Geologen August von Herder verweist. Allerdings fehlte, so Krüger, die bergbauliche Relevanz.

Der Oberbürgermeister bedauert zwar die Streichung einzelner Bestandteile des Freiberger Reviers, sieht aber auch die positiven Aspekte. "Wichtig ist, dass die Stadt und das Freiberger Revier Bestandteil bleiben", sagt er. Auch Brand-Erbisdorfs Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) sieht die Entwicklung gelassen. "Ich freue mich, dass bei der Bewerbung nun nicht mehr die kommunalpolitischen Grenzen, sondern die der Kulturlandschaft dominieren", erläutert er. So würden die Bestandteile jetzt an natürlichen Gegebenheiten wie beispielsweise dem unterirdischen Bergbau oder den künstlichen Wasserläufen festgemacht. Der Landschaftsgedanke gewinne die Oberhand. Die Brander Elite-Werke blieben als Bestandteil in der Kulturlandschaft Goldbachtal erhalten. "Der Landschaftsgedanke wiederum ist belastbar für die Bewertung des Projektes im Sinne des Welterbegedanken", glaubt Antonow. Die Stadträte Freiberg und Brand-Erbisdorf sollen demnächst die neue Liste des Welterbe-Vereins beraten.