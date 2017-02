Weniger Grippefälle aus Mittelsachsen im Amt gemeldet

erschienen am 21.02.2017



Freiberg. Die Anzahl der meldepflichtigen Grippefälle ist leicht rückläufig. Für die vergangene Woche wurden dem Gesundheitsamt Mittelsachsen 228 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle gemeldet. In der Woche davor waren es noch 380. Die neueste Zahl betreffend war bei 141 Personen der Impfstatus unbekannt, 74 Personen waren ungeimpft und 13 Personen geimpft, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Bei Noroviren wurden in der Vorwoche dem Gesundheitsamt Mittelsachsen 19 Labornachweise gemeldet. Eine Woche davor waren es 27. (ps)