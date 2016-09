Wenn Treppen zum Hindernis werden

Der Weg zur Praxis seines Augenarztes ist für einen 93 Jahre alten Freiberger nicht mehr zu schaffen. Doch auch bei der Suche nach einem neuen Mediziner geht es nicht weiter.

Von Verena Toth

erschienen am 03.09.2016



Freiberg. Gerhard Zimmermann ist ein mobiler und selbstständiger Senior, der gern Scherze über sein Alter macht. Trotz seiner 93 Jahre und zwei operierten Knien bemüht er sich, alle Besorgungen und Termine tagtäglich eigenständig zu erledigen. Doch nun ist er in einer Sackgasse angekommen. Verzweifelt sucht er nach einer Augenarztpraxis, die ebenerdig oder per Fahrstuhl zu erreichen ist. Bislang vergebens. Immer wurde der Senior wieder weg geschickt.

Der Freiberger ist Glaukom-Patient, wurde am Grünen Star operiert. "Nun muss ich vierteljährlich zur Kontrolluntersuchung", erklärt er. Zwar besucht er seit Jahren eine Freiberger Augenarztpraxis, doch diese befindet sich im ersten Stock und dort ist kein Fahrstuhl vorhanden. "Es sind etwa 20 Stufen rauf und wieder runter. Das schaffe ich einfach nicht mehr", berichtet er. Deshalb sucht er nach einem Ausweg, einem barrierefreien. In drei geeigneten Freiberger Augenarztpraxen hat der 93-Jährige persönlich vorgesprochen und seine Situation erläutert. Ohne Erfolg. Die Begründung: Man könne eben keine neuen Patienten annehmen.

"Die geschilderte Situation spiegelt die offensichtliche prekäre Situation in der ambulanten augenärztlichen Versorgung wider. Die Ärzte sehen sich zunehmend nicht mehr in der Lage, dem wachsenden Versorgungsbedarf einer älter werdenden Bevölkerung gerecht zu werden", räumt Carmen Baumgart, Geschäftsführerin der Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), ein. Und weiter erläutert sie, dass in Freiberg eigentlich eine bedarfsgerechte Versorgung mit Augenärzten vorliege. Laut der Versorgungsrichtlinie würden in der Bergstadt sieben Augenärzte benötigt. Tatsächlich praktizieren sogar neun Fachmediziner. Dennoch: "Insbesondere im Fachgebiet Augenheilkunde ist seit Längerem zu beobachten, dass die Patienten weite Wege zurücklegen beziehungsweise akzeptieren müssen, wenn die nächstgelegene Augenarztpraxis keine freien Kapazitäten mehr hat oder Termine nur mit sehr langen Wartezeiten vergeben kann", erklärt Carmen Baumgart. Selbst mit einem straff organisierten Bestellsystem und einer knappen Zeitkalkulation pro Patient sei die Behandlungskapazität einer Praxis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschöpft.

Auch Hannelore Strobel, Pressesprecherin der Krankenkasse AOK Plus Sachsen, versichert, dass es ein wichtiges Anliegen ist, die bestmögliche ärztliche Versorgung für ihre Versicherten zu ermöglichen. "Das geschilderte Erlebnis des Versicherten ist für uns selbstverständlich nicht zufriedenstellend. Wir gehen davon aus, dass die Ärzte vor Ort mit hohem Engagement und Verantwortungsbewusstsein die notwendigen Behandlungen vornehmen. In der Regel vergeben die fachärztlichen Praxen die Termine nach der medizinischen Dringlichkeit. Bei Vollauslastung der Praxis können die Ärzte Neupatienten auch ablehnen", erläutert sie weiter. Lediglich bei Notfällen bestünde umgehend Behandlungspflicht.

Um Patienten bei der Suche nach Facharztterminen zu unterstützen, haben die Krankenkassen mit der KVS seit 2014 eine Terminvermittlungsstelle für Facharzttermine eingerichtet. Allen gesetzlich Versicherten in Sachsen, denen es trotz eigener Bemühungen nicht gelungen ist, einen notwendigen Facharzttermin zu erhalten, soll bei der Terminfindung geholfen werden. Hilfe bei Alltagsproblemen und Behördengängen können Senioren aber auch bei ambulanten Pflegediensten erhalten. "Leider melden sich die Leute viel zu spät bei uns. Oft könnten wir ihnen schon mit einfachen Dingen helfen", macht Bettina Teufer, Pflegedienstleiterin der RIU Senioren- & Krankenpflege Freiberg, deutlich. So gebe es dafür eine Betreuungs- und Entlastungsleistung (104 Euro), die bei der Krankenkasse beantragt werden muss.

Nach der Anfrage der "Freien Presse" bei der KVS und der AOK zum Fall von Gerhard Zimmermann scheint nun Hilfe in Sicht. Dieser Fall sei schwierig und aufwändig, hieß es gestern von der KVS. "Aber wir sind guter Hoffnung, dass dem Mann geholfen werden kann."

Das Servicetelefon Terminvermittlung der KVS ist erreichbar unter 0341 23493733. Im Internet können Patienten Informationen zur Zugänglichkeit von Arztpraxen recherchieren. www.kvsachsen.de/arztsuche