Wenn sich die Heizung mit dem Rollladen abspricht

Der IT-Fachmann Torsten Heede hat seinen Eltern ein sogenanntes Smart-Home - ein intelligentes Zuhause - eingerichtet. Dank des vernetzten Systems kann die Haustechnik in der Wohnung speziell auf die Bedürfnisse der Senioren eingestellt werden. Auch die Sicherheit spielt eine große Rolle.

Von Verena Toth (text und Fotos)

erschienen am 18.10.2016



Freiberg. Wenn das Fenster zum Lüften geöffnet wird, geht der Rolladen automatisch hoch und die Heizungsanlage fährt runter auf Frostschutz. Erst wenn das Fenster wieder geschlossen wird, springt die Heizung von selbst wieder an. Schließlich soll keine Energie verschwendet werden. Lichtschalter müssen Jutta und Günter Heede eigentlich auch nie benutzen, denn ihre Wohnung weiß ganz genau, ob und wo sich jemand aufhält. Und genau danach richten sich alle Systeme. Seit drei Jahren lebt das Senioren-Ehepaar in seiner intelligenten Wohnung, einem sogenannten Smart-Home. Eingerichtet hat ihnen das ausgeklügelte System ihr Sohn Torsten Heede, Geschäftsführer der IT-Heede aus Weißenborn. Als er den einstigen 140-Quadratmeter-Blumenladen in Freiberg zu einer seniorengerechten Erdgeschosswohnung umbauen ließ, installierte der Fachmann ein Mustersystem, ausgerichtet speziell auf die Bedürfnisse seiner Eltern.

Die Rollläden, die die bodentiefen Fenster außen bedecken, reagieren auch auf die Sonneneinstrahlung - und zwar komplett selbstständig. Ist es im Sommer zu heiß und die Sonne knallt auf die Scheiben, schließen sich die Lamellen. Passiert das gleiche in den Wintermonaten, soll die Sonnenwärme genutzt werden und die Lamellen wählen den genau richtigen Winkel, um die Strahlen in die Wohnung zu reflektieren. Auch die Helligkeit im Raum wird so ganz automatisch geregelt. "Die Systeme kommunizieren intelligent miteinander. Das heißt, die Heizungsanlage misst ständig Außen-und Innentemperaturen und wertet diese aus. Auch die Bewegungs- und Lichtsensoren in den Räumen stellen fest, wie hell es ist und ob sich Personen im Zimmer befinden. Das wiederum hat Auswirkung auf die Beleuchtung im Raum", erklärt der IT-Spezialist. Etwa 10 bis 15 Prozent Energieeinsparung sei mit dem vernetzten System möglich, sagt Torsten Heede.

Alles, von der Heizung bis zur Lichtstärke, wird individuell gesteuert und geregelt über einen Tablet-Computer. Das war zunächst eine Herausforderung für seine Eltern, die 70-jährige Floristin und ihren 73-jährigen Ehemann, einen ehemaligen Kfz-Schlosser. "Wir hatten zuerst Berührungsängste mit dieser modernen Technik. Aber mittlerweile ist das kein Problem mehr", versichert Jutta Heede. Das Tablet gehört längst in ihren Lebensalltag. Mit wenigen Berührungen weiß sie, wie das Display zu benutzen ist. "Täglich nutzen wir das Gerät", berichten beide. Während sich Günter Heede mit Ahnenforschung beschäftigt und dabei auch die Vorteile des Internets zu nutzen weiß, hat auch seine Frau Jutta die Technik für sich entdeckt. Per E-Mail erhält und verschickt die Floristin Nachrichten, Aufträge und Musterbilder ihrer Blumen-Gestecke. "Das ist eine richtig tolle Sache", freut sie sich.

Aber auch was Sicherheit und Hilfe bei Notfällen betrifft, konnte sich das System schon beweisen. "Einmal, beim Essen kochen entstand etwas zu viel Dampf, ich war gerade nicht im Raum, und die Rauchmelder haben sofort Alarm geschlagen", berichtet Jutta Heede von dem aufregenden Moment. Auch bei Sohn Torsten ging sofort eine Nachricht ein. "Er hat gleich bei uns angerufen und nachgefragt, ob alles ok ist", berichtet sie weiter.

Intelligente Hilfssysteme in den eigenen vier Wänden werden künftig vor allem für ältere Menschen eine immer größere Rolle spielen. Eine Befragung in Mitgliedsunternehmen des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften in diesem Sommer ergab, dass sich fast 40 Prozent der Befragten solche Warnsysteme wünschen, die bei häuslichen Unfällen oder Havarien reagieren und notfalls selbstständig Hilfe rufen, um Leben zu retten. Fachleute fassen die Technologien unter dem Kürzel "AAL" für Ambient Assisted Living oder zu deutsch: umgebungsgestütztes Leben.