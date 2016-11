Wie Schüler Betriebe finden - oder nicht

In Mittelsachsen gibt es mehr Lehrstellen als Bewerber. Und die Schüler haben oft ganz andere Vorstellungen. Manchmal klappt es aber trotzdem.

Von Heike Hubricht

erschienen am 21.11.2016



Freiberg. Steiniger Weg zum Traumberuf: Schon als Kind wollte Jennifer Schröter Bürokauffrau werden. Damals half sie ihrer Oma oft im Büro - ihre Großeltern haben einen Betrieb in Erlau. "Ich sortiere gern Akten und bin gern in Kontakt mit Menschen", sagt die 17-Jährige. Allerdings haperte es an den schulischen Leistungen, die nicht gerade die ideale Ausgangsbasis für einen Bürojob waren. Und wie viele andere Jugendliche in Mittelsachsen auch, wollte Jennifer einen Beruf ergreifen, bei dem es mehr Bewerber als offene Stellen gibt. (siehe Grafik) Im Ausbildungsjahr 2015/16 gingen deshalb im Kreis 27 junge Leute leer aus - obwohl es mehr Lehrstellen (1859) als Bewerber (1623) gab.

Doch Jennifer Schröter ließ nicht locker. Seit der 8. Klasse nutzte sie die wöchentliche Sprechstunde von Ute Kötzsch, Berufsberaterin in der Arbeitsagentur Freiberg, an der Mittweidaer Fichteschule. "Die Beraterin ist eine echte Hilfe. Auch viele Eltern vereinbaren Termine und kommen mit ihren Kindern vorbei", so Schulleiter Matthias Möbius.

Jennifer erhielt von Ute Kötzsch tatkräftige Unterstützung. "Sie hat mir Lehrstellenangebote geschickt, und wir haben zusammen geschaut, ob sich jemand gemeldet hat. Auch mein Bewerbungsschreiben hat sie nochmal durchgesehen", so Jennifer. Die Beraterin habe ihr Mut gemacht. Denn die Lehrstellensuche war nicht ohne. Jennifer verschickte rund 40 Bewerbungen an Firmen in Mittelsachsen, Chemnitz und im Zwickauer Land, meist als Kauffrau für Büromanagement, Versicherungskauffrau oder Industriekauffrau. Doch oft flatterten Absagen ins Haus. Zwei Vorstellungsgespräche hatte sie, davon eins für eine Einstiegsqualifizierung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen.

Noch heute ist Jennifer Schröter die Freude darüber deutlich anzumerken, dass es beim zweiten Vorstellungsgespräch geklappt hat. Es fand bei Monique Gruner, der Leiterin der Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung in Hohenstein-Ernstthal, statt. Die Vermögensberaterin entschied sich, der Mittweidaerin eine Chance zu geben. "Denn die Chemie hat einfach gestimmt. Wenn Jennifer Schröter sich richtig dahinterklemmt, kann sie es schaffen", sagt Monique Gruner. Die Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung auf die richtige Berufsausbildung ist dual aufgebaut. Das heißt, derzeit ist Jennifer in der Berufsschule, dann wieder zwei Monate bei der Deutschen Vermögensberatung in Hohenstein-Ernstthal. Sie bekommt in dem Jahr 231 Euro im Monat. "Meine Eltern unterstützen mich. Sie sind froh, wenn es mit der Einstiegsqualifizierung klappt", sagt Jennifer Schröter. "Ich bin glücklich, dass ich meinen Traumberuf doch noch erlernen kann."

Weniger Glück hatten viele Betriebe bei der Nachwuchssuche. 110Ausbildungsplätze im Kreis blieben 2016 vakant. Leer ausgegangen ist auch die Firma Göhler Sitzmöbel aus Mulda. "Wir bieten jedes Jahr eine Lehrstelle als Holzmechaniker an - in den letzten beiden Jahren blieben die Stellen unbesetzt", so Geschäftsführer Frank Göhler. 2017 offeriere der Betrieb zwei Plätze.

Gundolf Berger ist der Geschäftsführer des Betriebes Erzgebirgische Holzkunst in Gahlenz. Er sagt: "Seit längerer Zeit sieht es mit den Bewerbern sehr traurig aus." Darum gelte die Devise: Wenn sich aussichtsreiche Anwärter bewerben, werden auch mal drei Azubis in einem Jahr eingestellt. "Voraussetzungen sind handwerkliche Begabung und dass sie möglichst aus der Region kommen", so Berger. Denn die Erfahrung zeige, dass sich die jungen Leute sonst nach der Ausbildung woanders einen Job suchen.

Bei der Komsa in Hartmannsdorf blieben 5 der 25 Plätze unbesetzt. 2017 wird der Kommunikationsdienstleister laut Personalleiterin Katrin Haubold 30Plätze in der Berufsausbildung und im dualen Studium anbieten. "Wichtig ist uns aber Qualität statt Quantität. Wir achten im Auswahlverfahren sehr darauf, dass die jungen Frauen und Männer auch gut zu Komsa passen", betont sie. Bei Laura Remus war das so. Die 20-Jährige aus Meerane studiert Mittelständische Wirtschaft an der Berufsakademie Glauchau. "Ich wollte nach der Schule unbedingt ein duales Studium beginnen, um während der Ausbildung Berufserfahrung sammeln zu können", sagt Laura Remus. In der Ausbildung bei Komsa durchlaufe sie verschiedene Abteilungen. "Ich kann Berufsbilder entdecken, an die ich früher keinen Gedanken verschwendet hätte." Dass sie sich zum Beispiel für Buchhaltung interessieren könnte, habe sie vorher nie gedacht.