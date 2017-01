Winterdienst im Dauereinsatz - Sporthallendach geräumt

erschienen am 16.01.2017



Freiberg. Die sechs Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsen sind weiterhin derzeit mit 55 Fahrzeugen im Dauereinsatz auf den rund 1600 Kilometer langen Netz an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Es wird geräumt und gestreut, wobei im Bereich Freiberg und Brand-Erbisdorf auch die Schneeschleuder und die Fräse zum Einsatz kam. In den vergangenen 24 Stunden wurden 568 Tonnen Salz gestreut. Der Lagerbestand liegt derzeit bei 2474 Tonnen, wobei täglich nachgeordert wird.

Das Dach der Ernst-Grube-Sporthalle im Stadtteil Wasserberg musste im Verlauf des Montags aus Sicherheitsgründen vom Schnee befreit werden. Das teilte ein Sprecher des Rathauses mit. Die Halle war wegen der Schneelast sicherheitshalber gesperrt worden, mehrere Veranstaltungen mussten ausfallen. Auch in der Innenstadt will die Verwaltung den Schneemassen besser Herr werden. Bereits seit Sonntagabend wird der Schnee mit Großtechnik aus der Stadt gefahren.

Neben den Vorräten in den sechs Straßenmeistereien Freiberg, Brand-Erbisdorf, Hainichen, Mittweida, Rochlitz, Döbeln und Mühlau gibt es im Bereich der Meisterei Brand-Erbisdorf in Langenau und in Clausnitz sowie im Bereich der Meisterei Döbeln in Naunhof ein Außenlager.

Aufgrund von Schneeverwehungen mussten einige Straßen gesperrt werden. Am Freitag und Sonnabend wurden u.a. die K 7734 Clausnitz "Ringel", die S 207 am Abzweig Dörntal, die K 7751 vom Ortsausgang Langenau bis Ortseingang Gränitz und die K 7753 Görbersdorf nach Oberreichenbach wieder freigegeben.

Noch gesperrt ist die K 7791 zwischen Burkersdorf und Friedersdorf. (fp/fhob)

Zur Zusammenfassung

Zu den aktuellen Verkehrsmeldungen