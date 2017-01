Winterdienst mit 38 Fahrzeugen unterwegs

erschienen am 02.01.2017



Freiberg. Der Winterdienst der sechs mittelsächischen Straßenmeistereien ist im Einsatz. Seit drei Uhr wird je nach Witterungslage und den örtlichen Gegebenheiten gestreut und teilweise auch Schnee geräumt, teilte André Kaiser, Pressesprecher der Landkreisverwaltung, mit. 38 Fahrzeuge sind demnach auf den rund 1600 Kilometerlangen Netz der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in der Zuständigkeit des Landkreises unterwegs. Bis in den Morgenstunden wurden laut Kaiser rund 43 Tonnen Salz auf die Straßen gebracht.

Die Lager an den Standorten seien derzeit noch gut gefüllt mit rund 5900 Tonnen. "Wir können jederzeit noch Salz nachbestellen, wir sind für die angekündigten Winterverhältnisse gut gerüstet", betonte Ute Friedrich, Leiterin der Abteilung Straßen. Dennoch appellierte sie an die Autofahrer, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen. (fp)