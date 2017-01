Winterdienst weiterhin im Dauereinsatz

erschienen am 17.01.2017



Freiberg. Die sechs Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsen sind weiterhin im Dauereinsatz. Der Winterdienst räumte und streute zuletzt mit 53 Fahrzeugen, im Bereich Freiberg und Rochlitz wurde außerdem mit Schneeschleuder und Fräse gearbeitet, teilte die Pressestelle der Landkreisverwaltung mit. 670 Tonnen Salz wurden demnach in den letzten 24 Stunden gestreut. In den Lagern seien derzeit noch 2580 Tonnen Salz vorhanden, wobei täglich nachgeordert wird.

Nur die Kreisstraße 7791 zwischen Burkersdorf und Friedersdorf sei momentan wegen der Witterungsbedingungen gesperrt. (fp)