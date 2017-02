"Wir hörten die Kaninchen jammern"

Als Mädchen erlebte die heute 79-jährige Annelies Oelkers den 13. Februar 1945 in Dresden - Die Freibergerin schrieb ihre Erinnerungen auf

Von Annelies Oelkers

erschienen am 13.02.2017



Freiberg/Dresden. Annelies Oelkers war sieben Jahre alt, als alliierte Bomber 1945 Dresden heimsuchten. 72 Jahre später und längst in Freiberg heimisch, hat sie ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Ihre Erinnerung daran ist noch frisch. "So ein Ereignis ist so einschneidend, als recht als Kind", sagt sie. Ihr Bericht beschönigt nichts, lässt aber anhand des Schicksals des Flickschusters anklingen, wer für den Krieg verantwortlich war. "Freie Presse" druckt eine stark gekürzte Fassung.

Der 13. Februar 1945 war ein nasskalter, trüber Tag. Es war zwar Faschingsdienstag, aber man sah kaum kostümierte Kinder auf der Straße. Ich ging seit 1. September in die Haydnschule. Wir hatten aber seit Anfang Dezember keinen Unterricht mehr. Wir wohnten in einem großen Haus mit zwei Geschäften: ein Bäcker und ein kleiner Flickschuster. Wie mir meine Mutter später sagte, war er Jude und wurde eines Nachts von der Gestapo abgeholt, seitdem war das Geschäft geschlossen.

Von klein auf hatten wir Kinder unsere Sachen beim Zubettgehen ordentlich auf den Stuhl abzulegen, damit wir diese bei Alarm schnell anziehen konnten. Obenauf lag ein großes Schild an einer Schnur mit meinem Namen und der Dresdner Anschrift und auf der Rückseite die Adresse meiner Freiberger Verwandten, damit man wusste, wo ich eventuell abzuliefern war.

Meine Mutter ging nicht eher zu Bett, bis sie den Londoner Sender abgehört hatte, der ansagte, ob über "Martha-Heinrich" (das war der Deckname für Dresden) mit Fliegern zu rechnen war. Nur an diesem Tag war sie bei einer Nachbarin eingeladen. Darum stand sie bei Voralarm plötzlich vor meinem Bett. Im Vorsaal stand ein kleiner Handkoffer bereit, gepackt mit Unterwäsche und dem Sparbuch, auf das meine Mutter schnell noch Lebensmittelkarten legte. Ich trug mein Kinderstühlchen, den Ranzen und eine meiner Puppen. Wir mussten uns beeilen, weil bereits Vollalarm ertönte. Mit uns kamen aus allen Wohnungen die Bewohner in den Keller. Bei den ersten Einschlägen erlosch das Licht, durch den Luftdruck blieben alle Armbanduhren stehen. Bombengeschwader rauschten über uns hinweg, aber unser Haus wurde nicht getroffen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Entwarnungssignal gab, die meisten der Häuser, auf denen die Sirenen standen, brannten schon. Jedenfalls sind wir wieder in unsere Wohnungen gegangen. Hier waren alle Scheiben geborsten, Schranktüren standen offen, alles war in ein helles rötliches Licht getaucht, sodass man hätte Zeitung lesen können.

Plötzlich krachte es wieder, ohne Alarm. Wir ließen alles fallen und rannten in den Keller. Unten haben wir uns hingelegt und über uns hinweg pfiff der Feuersturm. Brennendes Benzin lief in den Keller. Das Rußloch für den Schornsteinfeger sprang auf, und der schwarze Ruß ergoss sich über uns. Nach dem ersten Angriff hatte eine Familie ihre Kaninchen aus dem Garten geholt. Wir hörten die Kaninchen jammern, als ihr Fell Feuer gefangen hatte.

Die Kellertreppe war zum Glück noch frei, sodass wir alle versuchten, ins Freie zu kommen. Dabei hat keiner beachtet, dass die behinderte Frau Wagner im Vorkeller vom Stuhl fiel. Wir sind über sie hinweg gestiegen. Jeder war sich selbst der Nächste. Aus den Parterrewohnungen schlugen die Flammen. Weil alle ins Waschhaus rannten, sind wir gefolgt, während es rundherum krachte. Ich weiß, dass die Erwachsenen jedes Mal zusammenzuckten, wenn eine Etage einstürzte. Ich hatte den Kopf auf den Kinderwagen von Frau Krebs gelegt, die sich beklagte, dass ich ihren Hut zerdrücke. Meine Mutter wies sie zurecht: "Wir wissen gar nicht, ob wir hier lebend rauskommen." Als die Bombenanschläge aufhörten, entschlossen sich zwei Männer, mit einer Zinkbadewanne über den Köpfen die Waschhaustreppe zu erklimmen.

Herr Müller, Vater von vier Kindern, fehlte. Müllers hatten ihre Kinder nach dem ersten Angriff schlafen gelegt und wurden vom zweiten Angriff überrascht. Herr Müller war noch einmal in seine Wohnung gegangen, um für die Kinder was zum Anziehen zu holen. Über die Treppe kam er nicht mehr zurück und ist vom Balkon gesprungen. Dann hat er sich in den Keller des gegenüberliegenden Hauses gerettet und ist dort verbrannt. Frau Müller mit ihren vier Kindern hat man später eine Wohnung zugewiesen, deren Besitzer Nazis waren und geflohen sind. Wir haben sie dort einmal besucht. Die Mutter ist schwermütig geworden. Und als Helga, die beim Angriff zehn war, Konfirmation haben sollte, hat Frau Müller gesagt, sie wollte die Wohnung vorrichten lassen und sie müssten alle in der Küche schlafen. In dieser Nacht, 1949, hat sie den Gashahn aufgedreht. Aus dem Haus hat man fünf Särge getragen.

Wir haben uns noch im Hof unseres zerstörten Hauses alle voneinander verabschiedet. Jeder hat überlegt, wo er so schnell wie möglich eine Unterkunft finden kann und außer Müllers haben wir niemanden aus unserem Haus wiedergesehen.

