Wird der Gimmlitztal-Fall ein drittes Mal neu verhandelt?

Nach der erneuten Revision sprechen alle Zeichen für einen dritten Prozess. Denn erneut hat die Staatsanwaltschaft "lebenslänglich" für den Angeklagten gefordert.

Von Astrid Ring

erschienen am 04.01.2017



Dresden. Ob Detlev G. in der Gefängniszelle wohl noch an seinem Buch schreibt? An jenem Manuskript, in dem er vielleicht erklärt, was am 4. November 2013 im Gimmlitztal bei Frauenstein wirklich passiert ist? Als G. im August 2014 den Richtern am Dresdner Landgericht von seiner Schriftstellerei - aber nichts über eine der abscheulichsten Taten der letzten Jahre - erzählte, saß der Kriminalbeamte knapp neun Monate in Haft. Da wurde gerade der erste Prozess gegen ihn eröffnet, und die Staatsanwaltschaft verlas die Anklage wegen Mordes an einem Geschäftsmann, den G. in seiner Pension erhängt haben soll. Er zersägte den Mann anschließend und vergrub ihn im Garten.

Inzwischen ist G. zweimal verurteilt - zweimal wegen Mordes - zweimal zu knapp neun Jahren Gefängnis. Doch keines der Urteile ist rechtskräftig. Die Sprecher am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wie auch am Landgericht Dresden gehen nun davon aus, dass der Fall wahrscheinlich abermals aufgerollt wird. Schließlich unterscheidet sich das erste Urteil kaum vom aktuellen. Letzteres hatte das Landgericht erst am 13. Dezember 2016 gegen den Polizisten verhängt. Nur wenige Tage nach Urteilsverkündung gingen Staatsanwaltschaft und Verteidigung in Revision - wie auch schon nach dem ersten Urteil. Das war am 1. April 2015 gesprochen worden.

Damals hatte eine andere Kammer am Landgericht Dresden G. ebenfalls zu knapp neun Jahren Haft verurteilt. Und schon damals hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Widerspruch eingelegt. Der Staatsanwalt wollte G. für den Mord lebenslänglich ins Gefängnis bringen. Die Verteidigung hingegen forderte Freispruch für ihren Mandanten - der Mord sei nicht beweisbar.

Im April 2016 hieß es dann: Die Karten werden neu gemischt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil gegen Detlev G. auf. Zum einen hielt der BGH die Beweisführung der Dresdner Kollegen für nicht fehlerfrei, zum anderen hätte G. wegen Mordes zu "lebenslänglich" verurteilt werden müssen.

Der neue Prozess begann am 1. November 2016 und endete mit fast demselben Urteil kurz vor Jahresende. Auch diesmal befanden die Richter, dass G. den Mord begangen habe und begründeten dies ausführlich. "Lebenslänglich" erhielt der Angeklagte jedoch auch diesmal nicht. Die Todesabsicht des anderen Mannes nannten die Richter als eine Begründung. Für die Prozessbeobachter war die erneute Revision gegen dieses Urteil nicht wirklich eine Überraschung.

Gewissheit, ob das Prozedere im Gimmlitztal-Prozess ein drittes Mal von vorn beginnt, gibt es erst in einigen Monaten. "Noch ist die Revision nicht begründet. Das kann erst passieren, wenn das Urteil des Landgerichtes schriftlich vorliegt", erklärt dessen Sprecher Thomas Ziegler. Das sei etwa sieben bis neun Wochen nach Verkündung der Fall. Dann wiederum müssen Staatsanwaltschaft und Verteidigung erneut ihre Stellungnahmen verfassen, bevor die ganze Sache wieder vor dem Bundesgerichtshof landet.

Offen ist jedoch, ob dieser noch einmal verhandelt. "Er kann die Revision auch verwerfen, dann wäre das Urteil rechtskräftig", sagt der Gerichtssprecher. Als weitere Möglichkeit sieht Ziegler, dass der BGH das Strafmaß - es geht um Mord - anzweifelt und das Urteil selbst festsetzt. Außerdem: "Wenn der BGH zu dem Ergebnis kommt, dass die Schuld des Angeklagten nicht zweifelsfrei feststeht, könnte wirklich neu verhandelt werden", erklärt Ziegler.

Das letzte Kapitel in seinem Buch wird G. wohl noch lange Zeit nicht verfassen.