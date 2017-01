Wohnraum für Familien händeringend gesucht

Im Gegensatz zur nahen Kreisstadt verliert Brand-Erbisdorf Einwohner. Dennoch: Junge Familien haben es bei der Wohnungssuche schwer.

Von Astrid Ring

erschienen am 10.01.2017



Brand-Erbisdorf. Familie Flade sucht eine Wohnung - und das seit etwa eineinhalb Jahren. "Wir sind zu dritt und möchten in Brand-Erbisdorf in eine Drei- oder Vierraumwohnung mit etwa 70 Quadratmetern ziehen", erklärt Ronny Flade. Der 36-Jährige und seine Frau Yvonne sind mit Tochter Leonie vor zwei Jahren von Pockau in die Bergstadt in eine 57 Quadratmeter große Wohnung gezogen - der Arbeit wegen. Das Ehepaar ist aktiv in der Feuerwehr - ebenso wie Lars Steinbach. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer ging mit seiner Frau ebenfalls auf Wohnungssuche in Brand. Doch vergebens.

"Freie Wohnungen gab es zum Beispiel im Külzgebiet in Wohnblocks. Das wollten wir nicht. Auch einige Baugrundstücke sagten uns von der Lage her nicht zu, andere waren zu teuer", erklärt der32 Jahre alte Lars Steinbach, der ebenfalls in der Brander Feuerwehr Dienst tut. Inzwischen wohnt er mit Frau und Kind in Hilbersdorf. "Brand-Erbisdorf wäre aber erste Wahl gewesen", erklärt er. Das Problem setzt sich fort: Zwei Mitglieder hat die Brander Feuerwehr nach eigenen Angabenschon verloren, weil passender Wohnraum fehlt. Eine Familie zog mit ihren zwei Kindern nach Olbernhau, eine weitere mit fünf Kindern nach Freiberg.

Obwohl Brand-Erbisdorf im Gegensatz zu Freiberg Einwohner verliert, ist das Problem individuellen Wohnraums aktuell. Das weiß auch Ines Kaden, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft. Ines Kaden spricht von einer Warteliste für Vier-Raum-Wohnungen, die sie nicht abarbeiten könne. "Es fehlt an preiswerten Wohnungen mit etwa 80 Quadratmetern. Die sind bei jungen Familien gefragt", erklärt sie. Die Genossenschaft, die über knapp 850 Wohnungen im Stadtgebiet verfügt, lege nach Möglichkeit dafür Wohnraum in Wohnblocks zusammen, ändere auch Grundrisse. Dabei seien Wohnungen mit mehr als sechs Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zu teuer. "Das können sich junge Familien nicht leisten", weiß sie aus Erfahrung.

Auch die Wohnungsgesellschaft hat laut Geschäftsführer Hendrik Vogt keine Vierraumwohnungen im Angebot. Zwar kämen hin und wieder Anfragen, doch sei die Nachfrage nach Drei-Raum-Wohnungen größer. Die Gesellschaft, sie verwaltet etwa 1300 Wohnungen, könne bei Bedarf in den Blocks größere Räumlichkeiten schaffen, ebenfalls durch Zusammenlegung nebeneinander liegender Wohnungen. Meist liege die Kaltmiete unter sechs Euro je Quadratmeter. Zudem werde geprüft, ob im Külzgebiet, wo Wohnblocks zurückgebaut wurden, Baugrundstücke über die Gesellschaft angeboten werden können.

Sozial verträglich Wohnen werde in Brand-Erbisdorf durch die beiden Großvermieter gesichert, schätzt Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) ein. Dennoch: "Die Nachfrage bildet die speziellen Bedürfnisse ab - nach individuellem Wohnen, einer gewissen Großzügigkeit bei der Wohnfläche, nach dem Umfeld", so Antonow. Zwar kann die Stadt in Bezug auf die großzügige Erschließung neuer Wohngebiete nicht viel Geld ausgeben, sie sollte deswegen Partner/Investoren unterstützen. Außerdem hoffe der OB, bald Bauflächen für Eigenheime am Rautenkranz/Himmelsfürst anbieten zu können. Dort könnten etwa 15 Bauflächen geschaffen werden.

Es gebe aber auch in der Stadt noch Grundstücke zur individuellen Neubebauung, so Am Rosenhof (3), in der August-Bebel-Straße (2); sowie in der Kastanienallee (7). Bei fünf Grundstücken der Kastanienallee sei eine weitere Erschließung nötig.

Statistik: Zu Beginn des Jahres 2015 hatte Brand-Erbisdorf noch 10.045 Einwohner. Im Laufe des Jahres zogen 50 Bewohner weg. Im Jahr 2016 registrierte die Stadt 9926 Einwohner und verlor übers Jahr weitere 76 durch Wegzug. (Quelle Stadtverwaltung)