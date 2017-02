Wohnungsgenossenschaft will 12Millionen Euro investieren

Die Großvermieterin aus Freiberg will ihren Leerstand von über 12 Prozent senken. Ein Mittel dazu: Aus zwei mach' eins.

Von Steffen Jankowski

Freiberg. Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg geht in die Offensive: In diesem und im nächsten Jahr soll das Investitionsvolumen verdreifacht werden. Wie Thomas Buckreus als Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft mit 5150 Wohnungen in und um Freiberg weiter erklärt, stehen jeweils 6 Millionen Euro für 2017 und 2018 bereit.

Das Geld werde unter anderem für das Herrichten neuer Wohnformen eingesetzt. Dabei entstehen durch das Zusammenlegen zweier Wohnungen neue Grundrisse. Auf 100 und mehr Quadratmetern Fläche seien dann beispielsweise mehrere Kinderzimmer, ein Gästebad oder ein begehbarer Kleiderschrank möglich. "Wir haben voriges Jahr die ersten beiden Wohnungen so gestaltet und vermietet. Inzwischen liegen Voranmeldungen aus Friedeburg sowie vom Wasser- und vom Seilerberg vor", sagt Buckreus. Etwa 100 Wohnungen könnten bis 2018 so umgestaltet werden, wenn der Bedarf dafür vorhanden sei.

Zugleich rückt die Genossenschaft das altersorientierte Wohnen stärker in den Vordergrund. Erdgeschosswohnungen zum Beispiel würden vorrangig an Senioren vermietet, erläutert der Vorstandschef: "Dort lassen sich relativ leicht ebenerdige Duschen einbauen oder auch ein Zugang über den Balkon schaffen." Zudem werde eng mit Pflegedienstleistern kooperiert. Auch gebe es die Idee, an der Lessingstraße für Senioren neu zu bauen.

Buckreus ist dabei wichtig, das Miteinander unter den gut 5500 Genossenschaftern und deren Angehörigen zu stärken: "Die Genossenschaft sind die Mitglieder da draußen; der Vorstand ist da eher ein Moderator." Eine Herausforderung sei der Generationswechsel - in seit Jahrzehnten bestehende Hausgemeinschaften kämen jetzt wieder junge Familien mit Kindern.

Ein probates Mittel, um potenzielle Spannungen zwischen Jung und Alt zu entschärfen, ist für den Vorstand die Mitgliederbefragung. So wurde über den Spielplatz an der Johanna-Römer-Straße in Friedeburg abgestimmt. Die Mehrheit der Anwohner sprach sich laut Buckreus für die Spielmöglichkeit aus: "Wir werden die Fläche dieses Jahr deshalb neu in Schuss bringen." Ähnlich sei es bei der Entscheidung gelaufen, an der Ziolkowskistraße auf dem Wasserberg Mietparkplätze einzurichten: "Die Anlage wird noch in diesem Jahr gebaut."

Um die Anzahl der leer stehenden Wohnungen von derzeit 630 auf etwa 350 senken zu können, wurde vor gut einem Jahr auch die Satzung der Genossenschaft geändert. "Wir haben die Einstiegshürden abgebaut", kommentiert Buckreus. So seien beispielsweise die Anteilszahlungen für Studenten ebenso wie für andere Wohnungssuchende verringert worden. Mussten zuvor mehr als 5000 Euro für eine Vier-Raum-Wohnung eingelegt werden, so seien es jetzt weniger als 1800 Euro. Vorgesehen sei auch, die Anteile ab dem Jahr 2022 zu verzinsen.

Zu einem gestärkten Miteinander gehört für den Vorstandschef auch, Initiativen und Angebote in den Wohngebieten zu unterstützen. Sei es die Hausgemeinschaft, die eine Bank aufstellen will, der Lichtpunktverein in Friedeburg oder das Bunte Haus auf dem Wasserberg. In diesem Zusammenhang werde auch erstmals ein Kinderferienlager angeboten - vom 17. bis 21. Juli geht es nach Sebnitz. Als einen Erfolg wertet Buckreus die Weihnachtsfeier im "Tivoli": "Die Veranstaltung war binnen dreier Tage ausgebucht."