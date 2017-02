Woran krankt es in Friedeburg?

Das Plattenbaugebiet ist einer der jüngsten Stadtteile - und der mit dem höchsten Leerstand. Dem sagt die Wohnungsgesellschaft Freiberg den Kampf an. Den Anfang macht eine Investition von 80.000 Euro.

Von Frank Hommel

erschienen am 09.02.2017



Freiberg. Seit sie auf die Welt kam, wohnt Sandy Heise im Freiberger Stadtteil Friedeburg. Erst mit ihren Eltern, doch auch, als sie erwachsen wurde und eine Familie gründete, wollte sie nicht weg. Mit ihrem Mann und zwei Kindern bewohnt sie mittlerweile eine 4-Zimmer-Wohnung der Wohnungsgenossenschaft. Und das gern, aus Überzeugung. "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Wohnung und der Wohnlage", versichert die junge Mutter. "Wir haben den Kindergarten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür. Zum Spielen mit den Kindern können wir uns im nahegelegenen Park voll austun."

Ein solches Loblied auf Freibergs jüngsten Stadtteil hören die Verantwortlichen der größten Vermieter - der Städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg SWG wie der Wohnungsgenossenschaft WG - mit Sicherheit gern. Jedoch: Die Regel ist so ein Loblied nicht. Im Frühjahr 1985 war der erste Spatenstich für das Neubaugebiet mit geplanten 2300 Wohnungen vollzogen worden. Mit Hauptwohnsitz seien heute laut Stadtverwaltung lediglich rund 750 Menschen dort gemeldet.

Friedeburg ist ein Sorgenkind. Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg besitzt rund eintausend Wohneinheiten in Friedeburg. "Davon ist ein Leerstand von aktuell 18 Prozent zu verzeichnen", sagt WG-Vorstand Jürg Kriesten. Das ist mehr als in anderen Wohngebieten.

Ähnlich ist die Lage bei der SWG. "Mit dem derzeitigen Leerstand in Friedeburg sind wir nicht zufrieden", sagt Sprecherin Elena Heyne. Auf bis zu 13 Prozent hatte SWG-Vorstandschef Tom-Hendrik Runge den Leerstand in Friedeburg beim jüngsten Jahresbericht seines Unternehmens vor dem Freiberger Stadtrat beziffert. Insgesamt habe der SWG-Leerstand 2016 bei nur 6,9 Prozent gelegen. Auf Nachfrage wollte das Unternehmen die Zahlen nicht bestätigen, Grund sei, so die SWG, dass die Stadtteile Friedeburg und Wasserberg nicht gegen einander ausgespielt werden sollten. "Die beiden Stadtteile lassen sich aus unserer Sicht nicht realistisch gegenüberstellen", so Sprecherin Heyne.

Auch keine rechte Erklärung findet sich dafür, warum die Vermieter-Probleme in Friedeburg größer sind als anderswo. Das Bild des Stadtteils habe sich seit der Entstehung zu DDR-Zeiten nicht gewandelt, sagt WG-Chef Kriesten. "Unsere Mieter, die schon viele Jahre in Friedeburg leben, können sich das Image nicht erklären. Friedeburg ist das jüngste Baugebiet in Freiberg. Die Infrastruktur ist zum Teil besser als in anderen Wohngebieten, auch in Bezug auf die Nähe zur Innenstadt."

Und die Stadt Freiberg investiert in das Wohngebiet, insbesondere in Sachen Kinderbetreuung. So wurde eben an der Kurt-Handwerk-Straße eine neue Kinderkrippe eingeweiht, ein Anbau für den Kindergarten soll folgen. Auch die Carl-Böhme-Grundschule ist fertig saniert, nun knöpft sich die Stadt die Ohain-Oberschule vor. Der Kinderschutzbund bietet vor Ort ein vielfältiges Programm für Eltern und Kinder. Auch beim Thema Ordnung und Sicherheit ist Friedeburg kein Brennpunkt, berichtet Polizeisprecher Rafael Scholz.

Kriesten zufolge könnte der Leerstand, was die Wohnungsgenossenschaft angeht, mit der Beschaffenheit der Blocks zusammenhängen. "Das fünfte Wohngeschoss wirkt negativ, da keine Aufzüge vorhanden sind", so der Genossenschaftschef.

Sein Kollege Tom-Hendrik Runge von der SWG nimmt Friedeburg nun stärker in den Blick. Seit die SWG Mitte 2016 jene Anteile, welche bis dahin die Bauverein AG Darmstadt gehalten hatte, übernahm, könne das Freiberger Unternehmen über den Wohnungsbestand in Friedeburg frei verfügen. Laut SWG-Sprecherin Heyne sei deutlich zu spüren, dass im Stadtteil Handlungsbedarf bestehe. Aber: "Wir glauben an den Stadtteil und sind von seinem Potenzial überzeugt", versichert sie.

"Wir werden in Friedeburg mehr Flagge zeigen", kündigte auch Runge nun im Stadtrat an. Es geht dabei um mehr Nähe zu den aktuellen wie den potenziellen Mietern. Ein Schild an der Paul-Müller-Straße verrät, wovon er sprach. "Hier entsteht zum März 2017 unser neuer Treffpunkt Friedeburg", steht darauf. "Ab April werden alle SWG-Mieter und Mietinteressenten in regelmäßigen Sprechstunden kompetent beraten", sagt Heyne. Auch als Stützpunkt für Hausmeister dient das Gebäude. So sind die SWG-Mitarbeiter für mögliche Reparaturen schneller vor Ort. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro.

Auch um die Wohnungen selbst will sich die SWG kümmern. Eine Umfrage habe gezeigt, dass die Mieter Wohnungsgröße, Raumaufteilung und den Grundriss sowie - "sofern vorhanden" - den eigenen Balkon und die Erreichbarkeit mit einem Aufzug schätzen. Bei Ausstattung, Komfort sowie dem baulichen wie technischen Zustand bestehe Nachholbedarf. Bädersanierung, Errichtung von Balkonen und Schaffung von barrierefreiem Wohnraum könnten Abhilfe schaffen. Dafür arbeitet die SWG an einem langfristigen Programm. (mit mer)