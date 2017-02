Wovon würden Roboter träumen?

Wird es einst Maschinen mit Bewusstsein geben? Während die Antwort auf diese Frage aussteht, mahnen Wissenschaftler gerade mehr Bewusstsein beim Menschen an: Sie warnen vor den Gefahren lernender Maschinen. Der Freiberger Forscher David Vogt ist nicht so furchtsam. Er bringt einem Roboter bei, Raketen zu bauen.

Von Jens Eumann

06.02.2017



Freiberg. "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" Diese Frage richtete der Schriftsteller Philip K. Dick bereits 1968 als Titel eines Romans in die ferne Zukunft. Das philosophische Werk wurde mit Harrison Ford verfilmt. Als "Blade Runner", eine Art Kopfgeldjäger, jagt dieser geflohene Roboter, die vom Menschen kaum noch zu unterscheiden sind. Nur anhand eines standardisierten Empathietests mit Fragen und zeitgleichem Augenscan können Spezialisten diese "Replikanten" erkennen. Der im Film sogenannte "Voight-Kampff-Test" fußt auf realem Vorbild: dem nach dem britischen Mathematiker und Informatikpionier Alan Turing benannten Turing-Test.

Im Zweiten Weltkrieg half eine von Turing erfundene Dechiffrier-maschine den Briten, deutsche Enigma-Funkcodes zu entschlüsseln. 1950 ersann Turing mit dem erwähnten Test einen bis heute genutzten Standard zum Messen Künstlicher Intelligenz. Das Szenario: Ein Mensch folgt auf einem Bildschirm einer getippten Korrespondenz zwischen einem Menschen und einer Maschine, die menschliches Kommunizieren imitiert. Der Kandidat kann keinen der Kommunizierenden sehen. Wenn nur weniger als 70 Prozent der Kandidaten nach fünf Minuten die Maschine sicher vom Menschen unterscheiden können, besteht die Maschine den Turing-Test. Bei einem Wettbewerb in Großbritannien überschritt nach Einschätzung der Veranstalter ein russisches Chat-Programm namens "Eugene Goostman" im Jahr 2014 erstmals diese Intelligenzschwelle.

Dennoch - von der Antwort auf Philip K. Dicks Ursprungsfrage scheint die Wissenschaft noch immer Lichtjahre entfernt. Wird es einst Maschinen geben, die nicht nur die Intelligenz des Menschen kopieren und überflügeln, sondern zudem ein Bewusstsein und Empathie entwickeln? Während das wie Fiktion klingt, sind Roboter sehr wohl längst in der Lage, Menschen zu beobachten und spielerisch von ihnen zu lernen.

David Vogt glaubt zwar nicht, dass sein UR 5 eine Begeisterung für Raumfahrt im Allgemeinen oder für Raketen im Besonderen hat. Trotzdem bringt der Forscher von der TU Bergakademie Freiberg seinem in mehreren Achsen schwenkbaren Roboterarm derzeit bei, aus Lego-Steinen Raketen zu bauen - und zwar im Team mit dem Menschen.

"Wir hätten auch Rohrleitungen oder Siphons zusammensetzen können", sagt Vogt. Den Ausschlag für das aus Dänemark stammende Spielzeug lieferten die Lego-begeisterten Kinder des Forschers. Die etwas größeren Duplo-Steine kamen gerade recht, da die herkömmlichen Klötzchen ein für den Roboter noch zu filigranes Zupacken erfordern. Mit den Duplo-Steinen gelingt es dem Roboterarm des ebenfalls dänischen Herstellers Universal Robots inzwischen ganz gut, seinem Teampartner Vogt zur rechten Zeit das richtige Bauteil zu reichen. Außerdem dreht er es so, dass Vogt den nächsten Stein mühelos daraufstecken kann.

Mehrere Extras rüsten den handelsüblichen UR 5 individuell für seine spezielle Aufgabe um. Seine Umwelt nimmt der Roboter über eine von der X-box-Spielkonsole übernommene Kinect-Kamera wahr. Wie beim Spielen zeichnet die Kamera auch beim Raketenbau Bewegungen auf. Zunächst führten Vogt und ein menschlicher Helfer die Interaktion beim Bauen vor. "Dabei trugen wir Motion-Capture-Anzüge", schildert Vogt. Referenzpunkte an Gelenken und Händen erlauben der Kamera so, Position und Haltung einer Person gut zu erkennen. Mit diesem Wissen gefüttert, kann der Roboter die Bewegungen imitieren, sobald er selbst den Part des Helfers übernimmt. "Wir wollten einen Roboter bauen, der Menschen unterstützen kann, etwa in der industriellen Fertigung", sagt Vogt und nennt ein Beispiel. Angesichts immer kürzer werdender Modell-Laufzeiten von Mobiltelefonen sei es unerlässlich, Prozessketten zu verkürzen. "Vollautomatisierte Produktion wäre viel zu teuer, wenn man sie im Halbjahrestakt auf neue Modelle umrüsten muss." Somit baue man Handys noch immer manuell zusammen. "Solche Arbeitsschritte lassen sich von einem Roboter gut unterstützen", findet Vogt.

Beim Suchen der Lego-Steine hat UR 5 zwar noch Probleme, allerdings solche, die auch jeder menschliche Lego-Baumeister kennt: im Wust von Steinen den richtigen zu finden. "Wenn sie nicht unterschiedliche Farben haben, sehen die Steine aus der Kameraperspektive alle gleich aus", räumt Vogt ein. Was bereits gut funktioniere, sei das Erkennen, ob sich der Raketenbau im Anfangs-, im mittleren oder im Endstadium befinde.

Der Greifer von UR 5 ist mit einem Kraftmessgerät ausgestattet. Das soll dafür sorgen, dass der Roboter ein Bauteil weder zu früh loslässt, noch an ihm zerrt, wenn der Partner es nehmen will. "Wir lassen den Menschen den letzten Schritt machen. Er will erfahrungsgemäß die Kontrolle behalten", sagt Vogt. Um das zu gewährleisten und den Roboter in flüssigen Bewegungen agieren zu lassen, misst die Kamera die Abstände zwischen den Referenzpunkten von Greifer und menschlicher Hand pro Sekunde 30-mal. "Die Vorgabe ist, zu den Sensoren zehn Zentimeter Abstand zu halten", beschreibt Vogt. Algorithmen, die solche Regeln festschreiben, seien besonders bei Robotern wichtig, die größer sind als UR 5. Hänge eine Maschine in einer Schleife fest und beginne zu fuchteln, sei das extrem gefährlich. "Deswegen arbeiten Industrieroboter in abgeschlossenen Käfigen", weiß Vogt.

Hochkarätige Wissenschaftler und selbst Investoren auf dem Gebiet der Entwicklung Künstlicher Intelligenz machen inzwischen noch ganz andere Gefahren bei der Weiterentwicklung von Robotern aus. Vor zwei Jahren warnten 150 Unterzeichner, darunter der Astrophysiker Stephen Hawking und der Chef des selbstfahrende Autos erforschenden Unternehmens Tesla, Elon Musk, in einem offenen Brief vor Folgen unkontrollierter Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Zwar priesen die Wissenschaftler Vorteile, die durch den Fortschritt möglich würden. Das Ausradieren von Krankheiten oder von Armut rücke in greifbare Nähe. Doch müssten Entwickler den Fokus auf die Sicherheit setzen, appellieren sie. Durch Automatisierung wegfallende Jobs seien nur ein zu bedenkendes Szenario. Perspektivisch warnen die Experten vor der "technologischen Singularität", das ist der Zeitpunkt, ab dem Roboter mit Künstlicher Intelligenz sich schneller selbst weiterentwickeln würden, als Menschen das könnten.

Eigenständig über Tod und Leben entscheidende Waffensysteme, Militärroboter, die behände durch unwegsamstes Terrain preschen, Spracherfassung, Gesichtserkennung. Angesichts solcher Entwicklungen warnt Tesla-Chef Elon Musk bei allen Vorzügen Künstlicher Intelligenz, diese sei "auch die größte Bedrohung unserer Existenz". Stephen Hawking spricht davon, dass die Entwicklung sogenannter Starker KI das Ende der Menschheit bedeuten könne. Zwischen "Schwacher" und "Starker" Künstlicher Intelligenz liegt die Linie, ab der Maschinen nicht mehr nur in klar begrenzten Aufgabenfeldern wirken, sondern sich selbst vielfältig weiterentwickeln. Ab diesem Punkt imitierten sie nicht menschliche Intelligenz, ab da wären sie intelligent.

Hält David Vogt seinen UR 5 für intelligent? "So weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen", sagt der 30-Jährige. Ihm gehe es noch darum, rein motorische Fähigkeiten zu vermitteln. Zwar gehöre seine Forschung in den Bereich Künstlicher Intelligenz, aber richtige Intelligenz zu entwickeln, sei ein "längerer Prozess", glaubt Vogt. "Bei einem Fehler müsste die Maschine erkennen, warum es dazu kam, um es fortan auszuschließen", sagt Vogt. Auch müsse UR 5 abstrahieren. "Wenn er vom Raketenbau Wissen dazu verwenden könnte, Autos zu bauen oder Bäume." Allerdings gibt Vogt zu bedenken, dass Definitionen von Intelligenz dehnbar sind. Bei Insekten funktioniere es auch nur über Duftstoffe. Trotzdem rede man von Schwarmintelligenz. "Früher dachte man, Schach sei der Gradmesser für Künstliche Intelligenz. Dann hat Kasparow gegen Deep Blue verloren, und trotzdem war der Computer nicht wirklich intelligent", schildert Vogt. Als nächstes formulierten Entwickler jenes Ziel, aus dem der Robo-Cup bis heute seine Daseinsberechtigung zieht: dass Roboter irgendwann das menschliche Fußball-Weltmeister-Team schlagen. Noch sind die tollpatschig anmutenden Roboter davon weit entfernt. "Sie sind noch dabei, den Ball zu finden", sagt Vogt, "aber in Simulations-Ligen kann man bereits jetzt mit echter Taktik arbeiten."

Obwohl Vogt bei Besuchen internationaler Konferenzen in den letzten Jahren erlebte, dass die Entwicklung immer schneller fortschreitet, kann er den Warnungen der Unterzeichner des offenen Briefes nur bedingt folgen: "Es wird nicht so sein, dass uns marschierende Roboter ausradieren, wie Filme wie 'Terminator' es nahelegen", glaubt er. Das realere Risiko sieht er in Big Data. "Darin, was Maschinen irgendwann über jeden von uns wissen. Die Gefahr besteht nicht darin, dass irgendein Roboter uns auslöscht, sondern darin, dass wir über alles, was man von uns weiß, gesteuert und geformt werden." Ob Roboter darüber hinaus noch ein Bewusstsein entwickeln, mag dann weniger Relevanz haben. Mehr dagegen, ob Menschen noch bewusst ist, was mit ihnen geschieht: "Vielleicht passiert das auch schleichend", sagt Vogt.