Zehn Jahre nach Kyrill: Wunden verheilt

Große Schäden hat der Orkan Kyrill damals in der Region angerichtet. In Freiberg gab es sogar eine dramatische Rettungsaktion.

Von Astrid Ring

erschienen am 24.01.2017



Freiberg. Als Kyrill an jenem Januarabend vor zehn Jahren über der Region losbrach, hatten sich die meisten Bewohner des Seniorenheimes "Elisabeth II" in Freiberg schon zur Ruhe begeben. Wenig später war die Aufregung groß: In einer dramatischen Rettungsaktion mussten etwa 80 vor allem demenzkranke und bettlägerige Bewohner evakuiert werden. Der Orkan hatte binnen Minuten das Heimdach nahezu vollständig abgedeckt. "Die Senioren wurden in anderen Häusern untergebracht", sagt Steffen Köcher, Geschäftsführer der Seniorenheime. Er war damals noch nicht im Unternehmen tätig, erinnert sich aber gut an die Erzählungen der Mitarbeiter. Etwa 90 Mitglieder der Feuerwehr, des DRK und des Technischen Hilfswerkes koordinierten die Rettungsaktion mit den Heimmitarbeitern.

Rund 340.000 Euro Schaden verursachte der Sturm am Seniorenheim. Die Reparaturen dauerten mehrere Wochen, erst Mitte März 2007 konnten die letzten Bewohner wieder in ihre Zimmer einziehen.

So wie in Freiberg wütete Kyrill damals auch in anderen Regionen Mittelsachsens. In Mittweida hatte die Firmenzentrale der Fehr Umweltdienste im Gewerbegebiet großen Schaden zu verzeichnen. Auch dort wurde das Flachdach des Verwaltungsgebäudes abgedeckt, Regenwasser drang ein. Mehrere Dächer waren zudem in Frankenberg beschädigt worden. Außerdem hatte in der Stadt ein umherfliegendes Verkehrsschild einen Reisebus der Bundeswehr aufgeschlitzt. Ein Insasse wurde leicht verletzt.

Am Schloss Augustusburg beschädigte der Sturm das Dach des Turmes am Hasenhaus. Drei Quadratmeter Dach war in den Innenhof gestürzt. Auch Privathäuser in Augustusburg waren beschädigt worden. Allerdings richtete Kyrill nirgendwo in Mittelsachsen in der Nacht zum 19. Januar mehr Schaden an als in den Wäldern bei Freiberg. Örtlich wurden ganze Waldstriche vom Sturm einfach flachgelegt. Nachdem die Schäden begutachtet worden waren, stand fest: Von den rund 1,3 Millionen Kubikmetern Schadholz in Sachsen waren allein mehr als 100.000 Kubikmeter in der Freiberger Region entstanden. Das Umfeld der Stadt Freiberg bildete dabei einen Schwerpunkt, wie Ingo Reinhold vom Forstbezirk Marienberg damals erklärte. So waren im Revier Freiberg rund 20.000 Kubikmeter Schadholz zu bergen, besonders betroffen: der Kommunalwald Freibergs. In den Revieren Lichtenberg und Sayda fielen zusammen 25.000 Kubikmeter Schadholz an.

Im Forstbezirk Chemnitz, zu ihm gehören ebenso Teile Mittelsachsens, hatte Kyrill besonders in den Wäldern von Großschirma, Zella, Augustusburg und Frankenberg gewütet. Im Forstbezirk waren laut seinem Leiter Ingolf Hoppe ebenfalls reichlich 100.000 Kubikmeter Schadholz angefallen. "Die letzten Waldflächen wurden 2008 wieder aufgeforstet", erklärte er gestern. Nachdem der Schaden feststand, hätten damals mehr Flächen als zunächst angenommen beräumt und wieder aufgeforstet werden müssen. Auch der Marienberger Forstbezirk ging schnell daran, die zerstörten Waldgebiete neu zu bepflanzen. "Es wurden überwiegend Laubhölzer gepflanzt, um die Fichte zu ersetzen", sagte Thomas Köhler vom Forstbezirk gestern. Zwischen 2008 und 2009 seien zudem etwa 27.000 Nadelbäume gepflanzt worden, fast ausschließlich Tanne, Douglasie und Lärche.