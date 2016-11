Zeuge: "Machetenmann" raste durch die Gassen

Auf seiner Flucht vor der Polizei soll Fehri A. auch Menschenleben gefährdet haben. Ein Urteil fällt frühestens Ende Januar.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 22.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Nur dem Zufall und der Geistesgegenwart einiger Passanten ist es zu verdanken, dass es am 22. Oktober 2015 keine Verletzten oder gar Toten in der Freiberger Innenstadt gegeben hat. Das wurde gestern im Prozess gegen den sogenannten Machetenmann vor dem Chemnitzer Landgericht deutlich. Der Angeklagte soll an jenem Donnerstagabend auf der Flucht vor der Polizei mit 60 bis 80 Stundenkilometern durch die engen Gassen der Altstadt gerast sein, sagte ein Zeuge aus. "In der Nähe des Doms mussten Fußgänger schnell von der Fahrbahn springen, sonst hätten sie zu Schaden kommen können", erklärte der Polizeihauptmeister.

Der 49-jährige Zivilfahnder war mit einem Kollegen im Dienstwagen unterwegs gewesen, um nach dem Mann zu suchen, der kurz zuvor den Betreiber eines Dönerladens an der Erbischen Straße mit einer Pistole bedroht haben sollte. Auf der Fischerstraße hatte er in einem roten Kleinwagen eine Person gesehen, auf die die Beschreibung des Verdächtigen passte: Gefahndet wurde nach einem südländischen Typ in schwarzem Kapuzenshirt.

Der Verdächtige sei über die Stolln- und Borngasse sowie die Heubner- und Herderstraße zum Untermarkt gerast. Er habe keinerlei Bremsreaktion gezeigt - weder auf Martinshorn, Blaulicht und Leuchtschrift Stopp Polizei der Verfolger, noch auf Fußgänger auf dem nassen Pflaster. Er sei über Bordsteine gefahren, das Heck des Autos mehrfach ausgebrochen. Weitere Fahrzeuge seien auf der Strecke nicht unterwegs gewesen. Zum Glück.

Der Spuk endete, als der Peugeot gegen die Postmeilensäule am Ende der Meißner Gasse prallte. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und über die Halsbrücker Straße gerannt, sagte der 53-jährige Polizeihauptmeister aus, der mit im Dienstwagen saß: "Bei dem starken Verkehr hatte er Glück." Er selbst habe nicht in die Autos laufen wollen. Der Verdächtige sei zunächst entkommen.

Dem Gericht wurde gestern auch ein Samuraischwert gezeigt, das laut Staatsanwalt in einem Auto gefunden wurde, das dem Angeklagten zuzuordnen sei. Ob es sich dabei um die Waffe handelt, mit der Fehri A. am 11. September 2015 Angestellte eines Supermarktes in Freiberg bedroht haben soll, konnte eine Zeugin nicht mit Sicherheit bestätigen. "Ich erinnere mich nur an einen langen Gegenstand, der mit einer blauen Mülltüte umwickelt war. Es könnte ein langes Messer gewesen sein", so die 40-jährige Verkäuferin.

Zuvor soll ein damals 27-jähriger Libyer in dem Markt des Diebstahls bezichtigt worden sein. Ob der "Machetenmann" vielleicht tatsächlich ein Samuraischwertträger war und seinen Bekannten rächen wollte, blieb gestern unklar. Der vermeintliche Dieb, der damals in einem Freiberger Asylbewerberheim wohnte und gestern in Handschellen aus der Haft in Waldheim vorgeführt wurde, gab an, dazu nichts sagen zu können. Der Prozess wird bis Ende Januar fortgeführt. Auf Antrag der Verteidigung wird ein Gutachten erstellt, ob der Angeklagte wegen Drogenkonsums zur Tatzeit schuldfähig war.