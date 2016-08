Zivilfahnder fassen mutmaÃŸliche DrogenhÃ¤ndler

Zivilfahnder fassen mutmaßliche Drogenhändler

erschienen am 29.08.2016



Reinsberg OT Hirschfeld . Zivilfahnder haben in der Nacht zum vergangenen Freitag auf der Hauptstraße in Reinsberg zwei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 26 und 27 Jahren gefasst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten die Beamten bei der Kontrolle eines Audis Cannabisgeruch, der aus dem Fahrzeuginneren strömte. Im Fußraum auf der Beifahrerseite entdeckten sie zudem eine Tüte, die knapp 254 Gramm Marihuana enthielt. Bei der Durchsuchung des Wagens fand man weitere gut vier Gramm Marihuana. Auch der 26-Jährige hatte 0,6 Gramm dieses Stoffs bei sich. Sein 27-jähriger Begleiter hatte einen dreistelligen Geldbetrag am Mann. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Polizisten stellten Drogen und Bargeld sicher und beschlagnahmten den Audi. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden in der Wohnung des 27-Jährigen eine geringe Drogenmenge sowie Rauschgiftutensilien gefunden.

Die Ermittlungen dauern an. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden der 26-Jährige sowie der 27-Jährige im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß gesetzt. (fp)