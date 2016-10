Zum 5. Mal lautstark gegen den Krebs

Der Verein "Rock um zu helfen" veranstaltet am kommenden Samstag wieder ein Konzert für den guten Zweck. Die Schirmherrschaft übernimmt Freibergs OB.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 11.10.2016



Freiberg. Auf zu Runde fünf: Eine Gruppe junger Menschen aus Freiberg und Umgebung wird nicht müde, lautstark Gutes zu tun. Seit 2012 organisieren sie Konzerte, um Geld für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Rund 20.000 Euro an Spendengeldern sind dabei bisher zusammengekommen, Höhepunkt war die letztjährige Veranstaltung im Freiberger Konzert- und Ballhaus "Tivoli", bei der reichlich 7000 Euro in den Spendentopf gelangten.

"Wir sind glücklich, dass wir auch in diesem Jahr wieder in diesem traditionsreichen Haus mit der tollen Atmosphäre zu Gast sein dürfen. Das ,Tivoli'-Team unterstützt uns hervorragend", sagt Kenneth Hädecke vor dem diesjährigen Benefizkonzert, das am Samstag über die Bühne gehen wird.

Hädecke war es auch, der 2012 gemeinsam mit einem Freund die Idee zu einem Benefizkonzert hatte. Der Hintergrund war ein ernster. Der heute 26-Jährige war in seiner Kindheit zweimal an Krebs erkrankt, konnte ihn jedoch besiegen. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Forschung zur Krebsbekämpfung zu unterstützen, gründete Hädecke zudem den Verein "Rock um zu helfen".

Aus den anfänglich kleinen Benefizveranstaltungen entwickelten sich über die Jahre große Konzertabende, zunächst Open Air im Freiberger Schlosshof, 2015 erstmalig im "Tivoli". Damals begeisterte unter anderem die Band The Headlines aus Schweden die über 1000 Fans. Die Rockmusiker um Frontfrau Kerry Bomb werden auch am Samstag wieder dabei sein. Dazu kommen mit Megaherz, Saitenfeuer, Zaunpfahl und White Sparrows überregional bekannte Rockbands nach Freiberg.

Die Schirmherrschaft über das Konzert übernimmt in diesem Jahr erstmals Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD). Das Stadtoberhaupt ist vom Konzept und dem Engagement der jungen Leute begeistert, wie er sagt. "Es ist immer gut, wenn sich junge Leute für einen guten Zweck engagieren." Das tue "Rock um zu helfen" nunmehr im vierten Jahr - mit zunehmendem Erfolg, denn seit dem Start 2012 hätten sich die Besucherzahlen verdreifacht. Krüger: "Ich bin stolz, dass so eine Kampagne aus unserer Stadt kommt und ebenso stolz, Schirmherr zu sein."

Rock um zu helfen Das Konzert mit fünf Bands beginnt am Samstag, 20 Uhr im "Tivoli" Freiberg. Karten gibt es für 19,50 Euro im Vorverkauf. Am Konzertabend werden auch die Bands für das kommende Jahr verkündet, und der Vorverkauf dafür wird starten.