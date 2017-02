11,8 Millionen Euro verplant

Mittweida hat sich 2017 große Bauprojekte vorgenommen. Die Stadt will das ohne Kredite stemmen. Trotz genereller Zustimmung gab es Kritik von CDU und Linke.

Von Franziska Pester

erschienen am 25.02.2017



Mittweida. Der Plan für 2017 steht. Rund 11,8 Millionen Euro sollen in Mittweida dieses Jahr für Bauprojekte und Anschaffungen ausgegeben werden. Das Investitionsprogramm haben die Stadträte am Donnerstag mit der Haushaltssatzung beschlossen. Viele Projekte sollen mit Fördermitteln und eigenem Geld bezahlt werden. Denn Ziel ist, dass Mittweida schuldenfrei bleibt. Das ist der falsche Weg, so ein CDU-Stadtrat.

"Ich denke, dass es für die Entwicklung der Stadt nicht gut ist, dass sie schuldenfrei bleibt", sagte Lothar Otto. Mittweida müsse sich bemühen, Betriebe anzusiedeln. "Wir können in diesem Bereich nicht im Stillstand verharren. Wir sollten Risikobereitschaft haben, um handlungsfähig zu sein", sagte er. CDU-Fraktionschef Jürgen Kitzing widersprach: "Es ist sehr positiv, dass Mittweida schuldenfrei ist."

Trotz genereller Zustimmung übte auch die Linksfraktion Kritik am Investitionsplan: " Es ist nicht davon auszugehen, dass alles dieses Jahr zu schaffen ist, das wäre blauäugig", so Fraktionschef Torsten Bachmann. Zudem wies er darauf hin, dass zu einigen Vorhaben, die schon lange diskutiert werden, noch kein Ergebnis erzielt wurde: "Wir müssen entscheiden, ob wir ein Kulturhaus wollen, und beim Bahnhofsgebäude, das wir gekauft haben, sollten wir weiterkommen." Den Bahnhof hatte Mittweida 2015 gekauft, obwohl es keine Nutzungsideen gibt.