15-Jährige aus Mittweida vermisst

erschienen am 14.03.2017



Mittweida. Seit gut einer Woche wird die 15-jährige Sophia-Jay G. aus Mittweida vermisst. Das Mädchen verließ am 6. März 2017, gegen 18.15 Uhr eine Einrichtung an der Niedergasse und ist seitdem verschwunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Vermisste ist etwa 1,64 Meter groß, schlank und hatte zuletzt auffällig bunte, mittellange Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie schwarze Jeggings, einen schwarzen Pullover mit dem Aufdruck "Grenzgänger", eine olivgrüne Jacke, ein weißes Nike-Basecap sowie grün-weiße Nike-Turnschuhe. Zudem hatte das Mädchen einen schwarzen Turnbeutel bei sich.

Möglicherweise hält sie sich die Gesuchte derzeit im Raum Mittweida, Chemnitz, Dresden oder Freital auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 03727 9800. (fp)