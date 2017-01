18-Jähriger verletzt Gleichaltrigen schwer

erschienen am 22.01.2017



Burgstädt. Ein 18-Jähriger hat bei einem Streit am Samstagnachmittag vor einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße in Burgstädt einen Gleichaltrigen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden deutschen Jugendlichen gegen 13.30 Uhr in Streit, in dessen Folge einer der beiden seinem Gegenüber mit einem spitzen Gegenstand schwere Verletzungen zufügte. Während das Opfer von Rettungskräften in einen Klinik gebracht wurde, nahmen alarmierte Polizisten den mutmaßlichen Täter fest. Auch die mögliche Tatwaffe wurde aufgefunden.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (fp)