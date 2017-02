182 junge unbegleitete Flüchtlinge leben in Mittelsachsen

erschienen am 28.02.2017



Mittweida. In Mittelsachsen leben derzeit insgesamt 182 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das teilte Heidi Richter, Abteilungsleiterin Jugend und Familie im Landratsamt, am Montag bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages mit.

Die meisten der Jugendlichen würden aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und Somalia stammen. Knapp die Hälfte sei derzeit 17 Jahre alt. Die Anzahl der jugendlichen Asylsuchenden, die ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind, sei in den vergangenen Monaten gesunken. "Eine große Anzahl ist einerseits im Januar volljährig geworden. Andererseits sind die Zuweisungen an den Landkreis vom Freistaat im Winter zurück gegangen", so Richter. (fpe)