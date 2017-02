20 Jahre im Dienst: Den ersten Toten vergisst man nie

Zur Jahreshauptversammlung der Frankenberger Wehr wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Dazu gehört auch Heiko Richter, der viel Zuspruch von seiner Frau erfährt.

Von Ute George

erschienen am 14.02.2017



Frankenberg. Zu zwei Großbränden und einem Wohnungsbrand musste die Frankenberger Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. Die zwei Brände kurz hintereinander an der Freiberger Straße 1 und das Feuer an der Sachsenstraße gingen durch die Medien und sind daher wohl noch im Bewusstsein vieler Frankenberger. Doch das ist nicht alles, was die Einsatzstatistik der Kameraden 2016 beinhaltet.

"Wir hatten 31 Brände und 37 Hilfeleistungen", berichtet Stadtwehrleiter Harry Wrobel. Hinzu kamen 17 Fehlalarme, vor allem von Brandmeldeanlagen, und 12 Nottüröffnungen, weil hilflose Personen in Wohnungen vermutet wurden. Zudem mussten die Kameraden zu vier Fahrzeugbränden und sieben Unfällen sowie zu zwei Tierrettungen ausrücken. "Im Durchschnitt waren 2016 16 Kameraden pro Einsatz dabei", so Wrobel.

Doch die Zahlenstatistik ist nur die eine Seite. Die menschliche Seite - die Einsatz- und Opferbereitschaft und der Stress für jeden einzelnen Kameraden - kann die Statistik nicht ausdrücken. Für Harry Wrobel ist es deshalb immer eine besondere Aufgabe, langjährige Mitglieder zu ehren. Zur Jahreshauptversammlung am Montagabend waren es vier, die er auszeichnen durfte: Heiko Richter und Ronny Hofmann für 20 Jahre, Heiko Rudolph für 30 Jahre sowie Klaus Kahl für 40 Jahre Dienst.

Im Alter von zehn Jahren kam Heiko Richter zur Feuerwehr. "Es war eher Zufall", erzählt der heute 36-Jährige. Bei einem Ausflug mit dem Fahrrad sah er die Jugendwehr bei der Ausbildung und wurde neugierig. Den Mitgliedsantrag nahm er nach seinem ersten Besuch gleich mit. Mit 16 wechselte er in den aktiven Dienst. "Der ging gleich mit Lehrgängen los", berichtet Heiko Richter. Zwei hintereinander musste er absolvieren. Das kostete natürlich auch Freizeit. "Ich war nie so ein großer Discogänger", sagt er. Seinen Freundeskreis fand er in der Feuerwehr. "Wir unternehmen auch viel gemeinsam, zum Beispiel bei Geburtstagen, Hochzeiten oder am Männertag. Da gibt es doch genug Action", berichtet er.

Während seiner Lehrzeit als Maurer an der Berufsschule und im Betrieb konnte er nur beschränkt am Dienst teilnehmen. Auch im Jahr danach, als er bei der Bundeswehr war, war es ähnlich. "Ich war in Gera stationiert", berichtet er. Das hielt ihn aber nicht davon ab, am Wochenende, wenn der Piepser rief, mit auszurücken. Auch der Drei-Schicht-Betrieb in einem Seifersbacher Unternehmen war nicht so einfach mit dem Dienst unter einen Hut zu bringen. "Glücklicherweise bekam ich dann die Stelle im städtischen Bauhof. Die Stadt unterstützt die Feuerwehr und sichert die Tagbereitschaft ab", erzählt Richter.

In den 20 Jahren, die er nun schon aktiv dabei ist, hat er einiges miterleben müssen, das ihn zum Teil auch sehr aufgewühlt hat. "Den ersten Toten vergisst man nie", sagt Heiko Richter. Mit 16 Jahren sah er seine erste Wasserleiche, geborgen aus der Zschopau. "Das habe ich ganz gut verkraften, nur das Gesicht habe ich immer noch vor Augen." Auch zu Massenunfällen auf der Autobahn mit mehreren, zum Teil schrecklich entstellten Toten musste er ausrücken. Nach so einem Erlebnis sei das Reden mit den Kameraden wichtig. Ein Wehrmitglied habe eine spezielle Ausbildung für die Nachsorge. Bei Bedarf würde zudem ein Seelsorger gestellt.

Stütze ist für Heiko Richter auch seine Frau Judith. Sein Seelenzustand mache sich schon mitunter nachts bemerkbar. "Dann schläft er nicht gut, wacht immer wieder auf", erzählt sie. Sie hört ihm zu, nimmt ihn tröstend in den Arm. Aber die junge Mutter zweier kleiner Kinder bangt selbst oft genug um ihren Mann. "Das erste Mal ganz bewusst beim Dachstuhlbrand am Baderberg 2009. Ich wusste, dass Heiko mit der Atemschutzmaske rein muss", erzählt sie. Die Erleichterung sei groß gewesen, als er rußverschmiert wieder bei ihr war.

Heiko Richter selbst hat keine Angst während der Einsätze. Und er will weitermachen, "bis meine Frau sagt, dass ich zu Hause bleiben muss", erklärt er und schmunzelt. "Da ich dich so kennengelernt habe, wird das wohl nicht passieren", antwortet ihm darauf seine Frau.