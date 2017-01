21-Jähriger auf Autobahn überfahren: Tot

Tragischer Unfall auf der A14. Ein Mann will die Fahrbahn überqueren und wird von einem Auto erfasst.

erschienen am 19.01.2017



Döbeln (dpa/sn) - Ein 21-Jähriger ist auf der Autobahn 14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der junge Mann aus Polen hatte in der Nacht zum Donnerstag versucht, die Autobahn zu überqueren, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Dabei wurde er von einem Auto frontal erfasst und über die Motorhaube geschleudert - und tödlich verletzt. Wie die Dekra weiter ermittelte, geriet er danach zwischen die Räder eines Winterdienstfahrzeuges, das ihn jedoch nicht berührte.

Laut Polizei war der 21-Jährige mit einer Mitfahrgelegenheit aus den Niederlanden unterwegs. Nach einer Pause an einem Rastplatz war er plötzlich verschwunden. Warum er über die Fahrbahn lief, war zunächst unklar. Möglicherweise bleibt das für immer im Dunkeln, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Bergungsarbeiten war die A14 in Richtung Dresden für mehrere Stunden gesperrt.