23-Jähriger bei tätlicher Auseinandersetzung schwer verletzt

erschienen am 22.01.2017



Döbeln. Bei einer tätlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek auf der Töpfergasse in Döbeln ist am Sonntagfrüh ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei stach ein 22-jähriger Rumäne während einer Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand auf den 23-jährigen Deutschen ein. Als ein 25-jähriger deutscher Zeuge dazwischen ging, wurde er leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde schließlich von Sicherheitskräften überwältigt, die ihm die Tatwaffe abnahmen. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann schließlich fest.

Die Ermittlungen zum Geschehnis dauern an. (fp)