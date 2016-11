500 Nutzer an der Fotobox

erschienen am 01.12.2016



Freiberg. Knapp 500 Christmarkt- Besucher haben bereits ein Bild in der Fotobox vor dem Rathaus geschossen. Das teilte Babett Erler vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing mit. Auf diese Weise können die Besucher weihnachtliche Grüße aus der Silberstadt direkt vom Christmarkt versenden. Denn die Fotobox biete die Möglichkeit, persönliche Foto-Weihnachtskarten als Post- karte oder ganz schnell per E-Mail oder Facebook an Familie, Freunde und Bekannte weltweit zu verschicken. Verschiedene Weihnachtskarten stehen zur Auswahl. (fp)