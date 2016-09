53-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff - Haftbefehl gegen 25-JÃ¤hrigen erlassen

53-Jähriger stirbt nach Angriff - Haftbefehl gegen 25-Jährigen erlassen

erschienen am 17.09.2016



Leisnig. Ein 53-Jähriger ist am Freitagabend auf dem Markt in Leisnig angegriffen worden und später im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Laut Polizei wurden Beamte und Rettungsdienst kurz nach 21 Uhr zum Markt gerufen. Dort war der Mann schwer verletzt, offenbar nach einer tätlichen Auseinandersetzung, aufgefunden worden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch verstarb.

Im Zuge erster Ermittlungen konnte ein 25-jähriger deutscher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Ein Haftrichter erließ am Samstagnachmittag Haftbefehl. Im Anschluss wurde der mutmaßliche Täter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tatumständen laufen. Den Angaben zufolge ist das Opfer ebenfalls deutscher Herkunft. (fp)