61-JÃ¤hriger stirbt bei Wohnungsbrand

61-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

erschienen am 10.10.2016



Döbeln. Bei einem Wohnungsbrand auf der Schillerstraße in Döbeln ist am Sonntagvormittag ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einem Schlafzimmer ausgebrochen. Zwei weitere Bewohner des Hauses im Alter von 54 und 16 Jahren mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Auf der Albert-Schweizer-Straße kam es am Sonntagnachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem weiteren Brand. Dabei wurden keine Personen verletzt, es entstand allerding durch Verrußungen im Haus ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an. (fp)