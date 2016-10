800 Besucher im Laserzentrum

erschienen am 14.10.2016



Mittweida. Rund 800 Interessierte haben sich heute beim Tag der offenen Tür das neue Laserzentrum der Mittweidaer Hochschule angeschaut. Das teilte Pressesprecher Helmut Hammer mit. "Mitarbeiter haben sie in Gruppen durch die Labore und Werkstätten geführt", so Hammer. Das Laserzentrum ist in dieser Woche nach zwei Jahren Bauzeit an die Hochschule übergeben worden. Der Bau kostete 21,3 Millionen Euro. Seit 1990 hat der Freistaat rund 111 Millionen Euro in den Campus investiert. Unter anderem wurde von 1995 bis 1997 der Gerhard-Neumann-Bau errichtet. (fpe)