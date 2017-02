Amtsgericht Roßwein vor Versteigerung

erschienen am 09.02.2017



Mittweida/Roßwein. Das ehemalige Königliche Amtsgericht Roßwein und Wohnhäuser in Döbeln und Leisnig sollen am 24. und 28. Februar bei Frühjahrsauktionen in Leipzig und Dresden veräußert werden. Das teilt die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) mit. Das Königliche Amtsgericht, eine teilweise denkmalgeschützte Gewerbeimmobilie mit markantem Giebel und auffälliger Fassade, wurde zuletzt als Außenstelle der Hochschule Mittweida genutzt. Das Mindestgebot für das Gebäude mit einer Nutzfläche von 4300 Quadratmeter müssen mindestens 180.000 Euro geboten werden.

Eines der höchsten Mindestgebote der Frühjahrsauktionen weist ein um 1930 erbautes Wohn- und Geschäftshaus in Döbeln auf. Das markante Gebäude mit zwei Erkern am Körnerplatz 8 umfasst eine Gesamtfläche von rund 1013 Quadratmetern. Die 15 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sind überwiegend vermietet. Das Mindestgebot liegt bei 350.000 Euro. (ps)