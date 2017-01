"An der Staatsstraße gibt es künftig einen einseitigen Gehweg"

Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald hat klare Prioritäten bei den Investitionen

erschienen am 12.01.2017



Rossau. Größtes Vorhaben ist dieses Jahr der Neubau der Rossauer Kindertagesstätte. Doch Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) hat auch die Infrastruktur im Blick. Ute George sprach mit ihm über die wichtigsten Maßnahmen 2017.

"Freie Presse": Mit der Wiederwahl im vergangenen Jahr haben die Bürger das Vertrauen in Ihre Politik bekräftigt. Wie wollen sie jetzt zeigen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist?

Dietmar Gottwald: Ich möchte an das, was die vergangenen sieben Jahre geleistet wurde, anschließen und versuchen, mit den Mitteln, die wir hier in der Gemeinde haben, auch weitere Baumaßnahmen durchzuführen sowie die Infrastruktur in Ordnung zu bringen. Es gibt einige Prioritäten. Dazu gehören spezielle Straßenbaumaßnahmen.

Zwischen Ihnen und Ihrer damaligen Wettbewerberin, der Gemeinderätin Angelika Feldmann, gab es nicht nur im Wahlkampf sondern auch in den Gemeinderatssitzungen Spannungen. Hat sich das Verhältnis mittlerweile etwas verbessert?

Es ist schwierig. Von einer Zusammenarbeit kann man nicht sprechen.

Für mehr Bürgerfreundlichkeit hat die Gemeindeverwaltung die Öffnungszeiten erweitert. Gibt es weitere Pläne, um die Transparenz der Verwaltungsarbeit zu verbessern?

Wir sind eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter gegangen in den vergangenen Jahren. Die Internetseite der Gemeinde wurde überarbeitet. Wir bieten viele Dinge, die über das Internet erledigt werden können, auch an. Wir haben festgestellt, bei den Öffnungszeiten war Donnerstagnachmittags Bedarf. Wir haben jetzt also dienstags und donnerstags lange auf und freitags bis 13 Uhr. Aber auch für Auspendler, also Leute, die zum Beispiel in den alten Bundesländern arbeiten, gibt es auch mal einen Termin am Samstag oder abends spät. Das wird individuell vereinbart. Ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, nutzen auch unregelmäßig das Angebot, dass ein Kollege oder eine Kollegin ins Haus kommt. Ich selbst werde meine Bürgersprechstunden dienstags beibehalten.

Was sind in diesem Jahr die wichtigsten Investitionen in der Gemeinde Rossau?

Die größte Investition ist der Bau der Kindereinrichtung in Rossau. Wir haben ja geplant, aus der Krippe auf der Hauptstraße und dem Kindergarten in der Kirchstraße eine Einrichtung zu machen, die komplett neu an der Hauptstraße gebaut wird. Die Maßnahme wird über zwei Jahre gehen. Wir haben jetzt vor, den Bauantrag einzureichen. Und im Gemeinderat im Januar wollen wir den Haushalt beschließen, damit alles finanziell in Sack und Tüten ist, sodass wir im Mai/Juni mit dem Bau beginnen können. Zum Sommerfest 2018 möchten wir die Einrichtung einweihen. Neben den großen Straßenbaumaßnahmen, die wir mit dem Landkreis und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr gemeinsam realisieren, haben wir in der Ortslage noch zwei Brücken, die wir bauen, sowie einen Straßenabschnitt in Rossau und einen in Schönborn-Dreiwerden. Geplant ist zudem, eine gemeindeeigene Wohnung umzubauen und ein Feuerwehrfahrzeug für die Wehr Schönborn-Dreiwerden/Seifersbach anzuschaffen.

Die S 32 in Oberrossau - von der Hainichener Straße bis zum Abzweig Ehrenberg - wird dieses Jahr gebaut. Dazu gab es kürzlich eine Beratung mit der Gemeinde, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Polizei. Wie ist der neueste Stand?

Der Bau ist für dieses Jahr vorgesehen. Dresden muss dafür aber erst noch die finanziellen Mittel bereitstellen. Der Baubeginn ist für Juli geplant. Das Stück zwischen Hainichener Straße und Gasthof soll als erstes gebaut werden. Die Maßnahme soll insgesamt über zwei Jahre laufen und geht dann weiter bis zum Abzweig Richtung Ehrenberg. An der Staatsstraße wird es künftig einen einseitigen Gehweg auf der Seite des Gasthofes und des Bäckers geben.

Dem Betreiberverein der Erzbahn in Schönborn droht aufgrund von Nachwuchsmangel die Auflösung. Ist das ein Einzelfall oder gibt es noch mehr Vereine in der Gemeinde, denen es so geht?

Wir haben ein reges Vereinsleben. In vielen Vereinen haben sich auch immer wieder junge Leute gefunden. Etwas spezieller ist es bei der Erzbahn. Diese Anlage betreiben ältere Herren. Die Jugend hat wahrscheinlich nicht mehr so großes Interesse, sich mit dem Schraubenschlüssel die Finger schmutzig zu machen. Ich weiß es nicht genau. Wir haben versucht, über die Schule und das Amtsblatt und andere Möglichkeiten Nachwuchs zu finden, aber es ist sehr schwer. Wir haben vergangenes Jahr noch einmal mit den teilweise über 70-jährigen Aktiven zusammengesessen und uns Zeit gegeben bis April dieses Jahres, um nochmals in die Werbung zu gehen. Bevor im April die Saison startet, soll entschieden werden, wie es weitergeht. Wir können als Gemeinde die Erzbahn nicht betreiben.

Sie hatten bereits vor der Wahl gesagt, dass es der Wunsch der Rossauer sei, weiterhin eigenständig zu bleiben, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden aber nicht ausgeschlossen ist. Gibt es dahingehend schon konkrete Pläne?

Wir arbeiten bei verschiedenen Sachthemen schon mit anderen Kommunen zusammen, so tauschen sich die Bauhöfe aus. Wir nutzen zum Beispiel die Technik von der Stadt Mittweida. Es gibt einen Austausch mit Kriebstein im Bereich der Bauhöfe, und nach und nach kommen jetzt auch andere Bereiche dazu. Einer ist zum Beispiel der Breitbandausbau, wo wir jetzt mit Kriebstein bis nach Hartha unterwegs sind und uns Gedanken machen, diese Flächen gemeinsam einem Unternehmen anzubieten, um eventuell kostengünstiger neue Anschlüsse zu bekommen. Ansonsten wollen wir genauso wie Kriebstein selbstständig bleiben.

Herr Gottwald, wenn plötzlich eine Fee vor Ihnen stehen würde und Sie hätten drei Wünsche frei. Was würden Sie sich für Ihre Gemeinde wünschen?

Dass uns jemand bei der Finanzierung unserer Kindertagesstätte unterstützt, das wäre eine feine Sache. Dass nicht so viele kommunale Straßen kaputt gehen, bei den ständigen heimlichen und unheimlichen Umleitungen, die durch unseren Ort gefahren werden und die dann nicht als offizielle Umleitungen anerkannt sind, sodass wir auf den Kosten sitzen bleiben. Und als drittes vielleicht, dass es weiterhin für unsere Vereine Veranstaltungen und Feste, die wir selber organisieren, gibt und dass die Leute die Möglichkeit haben, sich dort einzubringen und die Veranstaltungen entsprechend angenommen werden.