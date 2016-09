Angelsportverein Hainichen wird 70 Jahre alt

erschienen am 09.09.2016



Angelsportverein Hainichen wird 70 Jahre alt

Hainichen. Einer der ältesten Vereine der Region feiert Jubiläum - der Angelsportverein Hainichen wird 70 Jahre alt. In den vergangenen Jahrzehnten stand dabei nicht nur das Fangen von Fischen im Vordergrund, sondern vor allem das Engagement um den naturnahen Erhalt der Pachtgewässer. Jährlich leisten die Vereinsmitglieder durchschnittlich 700 Arbeitsstunden bei der Hege und Pflege der Teichanlage in Arnsdorf und im Bereich des Hainichener Pahlbachs. Regelmäßig organisiert der Verein am Jahresende den traditionellen Karpfenverkauf.

Aber auch bei gesellschaftlichen Höhepunkten wie Ortsjubiläen und Festen wirkte der Verein mit. Mit seinen 37 Mitgliedern hat er sich zum Ziel gesetzt, noch mehr Jugendliche zu begeistern. "Die Mitgliederentwicklung stagniert seit Jahren - trotz der vielen Angebote und Aktivitäten", bedauert Vereinspräsident Gerald Schmidt. Rund 30 Veranstaltungen gebe es jedes Jahr, hinzu komme die Arbeit an der eigenen Teichanlage. Neueinsteiger bekämen Unterstützung durch erfahrene Angelfreunde. "Wir würden uns daher wünschen, dass sich insbesondere im Jugendbereich noch mehr Angelfreunde finden, die dieser tollen Freizeitbeschäftigung nachgehen möchten", so Schmidt. (ule)