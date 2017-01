Angst vor Knallerei: Hund Silvester entlaufen

erschienen am 03.01.2017



Sachsenburg. Rainer Riedel aus Sachsenburg ist verzweifelt. Seit einigen Tagen sucht er seine Berner Sennenhündin Püschti. Die vier Jahre alte Hündin ist am Silvestertag vormittags aus seinem Grundstück verschwunden. Seit dem fährt er mit dem Auto durch die Gegend und hängt Suchplakate auf. "Ich hatte sie zum Auslauf auf das Grundstück gelassen", erzählt der Sachsenburger. Er nimmt an, dass ein Böllerknall das Tier so verschreckt hat, dass es die Flucht ergriff. Wie Püschti aus dem Grundstück weglaufen konnte, weiß er nicht genau. "Aber sie hatte es schon mal geschafft, da hat sie sich unter dem Zaun durchgegraben", sagt er.

Rainer Riedel hat seine Hündin als Welpen bekommen und macht sich große Sorgen. "Selbst wenn sie mal ausgebüchst war, blieb sie immer in der Nähe", erzählt er. Er habe bereits alle möglichen Tierheime und sogar den Forst angerufen - vergeblich. Am Silvestertag nachmittags soll sie noch von zwei Leuten in Frankenberg auf der Winkler- und der August-Bebel-Straße gesehen worden sein. Dann verliert sich ihre Spur. "Sie sieht aus, wie eine ganz typische Berner Sennenhündin, ist gechipt, trägt aber keine Halsband", beschreibt er Püschti. Wer sie gesehen hat, sollte ihn unter Ruf 0173 5877972 anrufen. (ug)