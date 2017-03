Anliegen des Frauentags bleibt zeitgemäß

In Mittelsachsen stellen Frauen die Mehrheit. Doch in Führungspositionen haben sie offenbar noch Akzeptanzprobleme.

Von Franziska Pester und Jan Leißner

erschienen am 08.03.2017



Frankenberg. Gleiche Rechte und gleicher Lohn für gleiche Arbeit - zum Internationalen Frauentag wird weltweit die Forderung nach gesellschaftlicher Gleichstellung der Frau laut. Auch in Mittelsachsen wird der Aktionstag begangen.

So hält die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung, Annett Schrenk, den Frauentag immer noch für zeitgemäß. "Zum Beispiel werden auch im Landkreis kommunalpolitische Ämter vorrangig von Männern begleitet oder verdienen Frauen statistisch gesehen weniger als Männer", so Schrenk. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Zugang von Frauen an wirtschaftlicher und politischer Teilhabe und Gewaltschutz seien Themen, die nicht nur an dem Tag im Fokus stünden. Im Kreis leben nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes 160.619 Frauen beziehungsweise Mädchen, stellen so die Bevölkerungsmehrheit. Männer gibt es nur 156.000. Rund 70.000 Mittelsächsinnen sind laut dem Amt berufstätig.

Zum Frauentag lädt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises heute nach Frankenberg ins Liebhaberkino, Freiberger Str. 20 ein. Dort führt die Theatergruppe Septum Mulliers ab 17.30 Uhr das Stück "Zeitreise" auf.