Archäologen wollen erneut in Mittweidaer Altstadt graben

Die Stadt will ab Sommer die Kirchstraße sanieren lassen. Weil entlang der Straße die historische Stadtmauer verlief, wollen Wissenschaftler das Areal vorher untersuchen. Das kann zu Problemen beim Bau führen.

Von Franziska Pester

erschienen am 01.03.2017



Mittweida. Bevor die großen Bagger den Boden ausschachten, kommen Graber mit feinerem Gerät: Die Sanierung der Mittweidaer Kirchstraße wird voraussichtlich von den Archäologen des Sächsischen Landesamtes für Archäologie wissenschaftlich begleitet. Denn weil zwischen der Straße und dem parallel verlaufenden Sandweg einst die Mittweidaer Stadtmauer stand, glauben die Forscher, dass möglicherweise historisch Bedeutsames im Boden zu finden ist.

"Der Ausbau findet in der historischen Altstadt statt, was das Antreffen archäologischer Befunde und Funde wahrscheinlich macht", erklärte Christoph Heiermann, Sprecher des Landesamtes für Archäologie auf Nachfrage der "Freien Presse". Welche Art von Gegenständen bei den Grabungen eventuell zum Vorschein kommen, könne im Vorhinein allerdings nicht abgeschätzt werden.

Auch der genaue Ablauf der wissenschaftlichen Untersuchung muss laut Heiermann noch mit der für die Sanierung der Straße zuständigen Mittweidaer Stadtverwaltung abgestimmt werden. "Die Arbeiten würden von uns routinemäßig begleitet werden", sagte er.

Der Ausbau der Kirchstraße soll laut Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) im Sommer beginnen. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei rund 699.000 Euro. Man hoffe, während der sechswöchigen Sommerferien von Ende Juni bis Anfang August einen großen Teil der Bauarbeiten zu schaffen. "Dadurch würde die Situation für Schüler, Lehrer und Eltern nicht ganz so kompliziert", so Schreiber. Welche Auswirkungen die archäologischen Untersuchungen auf die Bauarbeiten haben, ist dem OB zufolge noch nicht absehbar. "Es kann zu zeitlichen Verzögerungen kommen und zu einer finanziellen Belastung, denn die Stadt muss für die Grabungen zahlen", so Schreiber. Wie hoch die Kosten sein werden, ließe sich noch nicht abschätzen.

Das Areal rund um die Kirchstraße gerät immer wieder ins Blickfeld der Archäologen. Im vergangenen Jahr arbeiteten die Wissenschaftler mehrere Wochen lang an der Mittweidaer Stadtkirche. Dort waren bei Trockenlegungsarbeiten Grüfte geöffnet worden. Darin lagen neben Knochen auch verschiedene Grabbeigaben sowie wertvolle Totenkronen und verzierte Sargbeschläge.

Auch die Pläne der Stadt, den Kirchhof samt Kirchberg umgestalten zu lassen, ließen die Landesarchäologen zuletzt aufhorchen. Denn auch dort befinden sich unter der Erdoberflächen mit hoher Wahrscheinlichkeit Gräber, in denen historisch relevante Funde möglich sind.