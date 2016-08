Architektonischer Kostbarkeit geht es bald ans Holz

In wenigen Wochen soll die Restaurierung der Flaserndecke im Frankenberger Museum "Rittergut" beginnen. 9000 Euro und viel Handarbeit sind dafür nötig.

Von Ute George

erschienen am 29.08.2016



Frankenberg. Dana Därr, vor ihrer kürzlichen Heirat noch Dana Brode, ist erleichtert. Denn ein Kleinod im Frankenberger Museum "Rittergut" soll bald wieder im alten Glanz erstrahlen: die Flaserndecke. "Sie ist eine echte Rarität", sagt die Museumsleiterin.

Nachdem die Stadt im Juli Fördermittel in Höhe von 4500 Euro aus dem Programm Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmäler erhalten hatte, sollen die Restaurierungsarbeiten nun Ende September/Anfang Oktober starten. Laut Marko Käselitz, Leiter Immobilienmanagement der Frankenberger Wohnungsgesellschaft, eine 100prozentige Tochter der Stadt, wurde dafür Malermeister Andreas Teuchner und sein Team gewonnen. Andreas Teuchner ist seit einigen Jahren Vorsitzender der Fachgruppe Denkmalpflege-Kirchenmaler in Sachsen und kennt die Decke ganz genau.

Allerdings reichen die Fördermittel allein für die Restaurierung der insgesamt 16 Felder auf zehn Quadratmetern nicht aus. "Die Kosten betragen insgesamt 9000 Euro", erklärt Marko Käselitz. Die Stadt gebe 4500 Euro als Eigenmittel dazu. Bei der seltenen Flaserndecke ist nämlich Handarbeit gefragt. "Die Holzrahmenkonstruktion muss ausgebessert werden", erklärt Käselitz. Zudem werden die Deckenplatten gereinigt, befestigt und gekittet. Die Fehlstellen des bedruckten Papiers erforderen eine Retusche.

Dieses bedruckte Papier ist die Besonderheit der Flaserndecke. Die Platten sind nämlich laut Dana Därr mit Farbholzschnitten beklebt. "Das ist damals eigentlich aus Spargründen erfolgt", berichtet sie. Denn nicht jeder konnte sich wertvolles Holz mit Schnitzereien leisten. "Also wurde preiswerteres Holz verwendet und eine Art Deckentapete geschaffen, die trotzdem hochwertig aussah", so Dana Därr. Immerhin stamme die Decke aus der Zeit des Hausbaus im Jahr 1553, weiß sie.

Wiederentdeckt wurde sie 1991 bei Renovierungsarbeiten eher zufällig. "Als Rohre verlegt werden sollten, fiel ein großes Stück Stuck herunter, mit dem die Decke verkleidet war", berichtet Dana Därr. Zum Vorschein kam die seltene Flaserndecke. Sie wurde dann von Malermeister Teuchner vorsichtig freigelegt, und auch Farbuntersuchungen sind erfolgt. Eine Platte ist bereits restauriert. Für die anderen fehlte bislang das Geld.

"Wir mussten erst einmal dafür das passende Fördermittelprogramm finden", begründet Käselitz. Zudem habe damals laut Dana Därr die Renovierung der Bausubstanz im Vordergrund gestanden. "In dieser Zeit ist in und am Haus viel gemacht worden. Heizung und Elektrik wurden erneuert, die Fenster sind denkmalgerecht wieder hergestellt worden und auch die originalgetreue Fassade. Das hat sehr viel Geld verschlungen", berichtet sie.

"Wichtig war, dass wir in dieser Zeit das Raumklima so gehalten haben, dass die Decke nicht durch Feuchtigkeit beschädigt wird", ergänzt Käselitz. "Jetzt sind wir aber froh, dass auch die Sanierung beginnen kann", sagt er.