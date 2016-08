Auf Burgberg-Gipfel wird weitergebaut

Im Oktober will der Landkreis die Passage zwischen Rittergut und Parkplatz Talsperre in Angriff nehmen. Und auch im Grundstücks-Poker scheint es vorwärts zu gehen. Doch es gibt weiter Kritik an Behörde und Landrat. Der kontert.

Von Andy Scharf

erschienen am 27.08.2016



Kriebstein. An Sachsens steilster Kreisstraße rollen wieder Bagger an. Auf dem Gipfel des Kriebsteiner Burgberges soll voraussichtlich im Oktober der nächste Abschnitt in Angriff genommen werden. Bis Mitte 2017 ist die Passage zwischen Rittergut und Großparkplatz der Talsperre an der Reihe. Das teilt das Landratsamt Mittelsachsen auf Anfrage der "Freien Presse" mit.

In Kriebstein kommt diese Nachricht für viele überraschend. Für Bernd Jentsch, Frontmann der Bürgerinitiative (BI) für den Ausbau des Burgberges, ist dies Ausdruck schlechter Kommunikation. "Bis heute gibt es keine aktuelle Reaktion zur Kreisstraße. Das ist ein ignorantes Verhalten des Landratsamtes", kritisiert Jentsch. Landrat Matthias Damm (CDU) wirft er dabei Arroganz vor. Er habe schriftlich Kritik als unverständlich von sich gewiesen. Jentsch dazu: "Er will scheinbar keinen Kontakt zu den Bürgern."

Der Landrat lässt diese Schelte nicht auf sich sitzen. Er stellt Umgangsformen und Legitimation der Kriebsteiner BI infrage, da sie unter anderem mit Bürgern besetzt sei, die nicht einmal in Kriebstein wohnten. So wohnt Bernd Jentsch selbst in Mittweida. "Wer Flugblätter verteilt, auf denen ausgeführt ist, dass der Landrat 'seit 7 Jahren ein Märchenonkel' sei, kann nicht als ernsthafter Partner für Gespräche mit dem Landratsamt betrachtet werden", so Damm. Grundsätzlich informiere man die Gemeinde Kriebstein in dieser Sache "ausreichend und umfassend", so Damm. Die Anwohnerversammlung sei dafür das passende Podium.

Burgverwalter Bernd Wippert schlägt diplomatische Töne an. Er sieht im avisierten Baubeginn allerdings nur "einen ersten Schritt hin zur Verbesserung der Lage". Danach müsse das größte Sicherheitsproblem schnell angegangen werden: der Ausbau des Berges zwischen Rittergut und Burg. Laut Damm zieht sich der Ausbau hier auch deshalb so lange hin, weil der betreffende Abschnitt Flora-Fauna-Habitat und damit Schutzgebiet sei. "Hier kann man nicht einfach mal so eine Straße bauen."

Der Burgberg bleibt also auch im übertragenen Sinne eine Baustelle. Doch am Fuße der Straße deutet sich nach jahrelangem Streit zwischen Kreis, Freistaat und Grundstückseigner Günther Karl Licht am Ende des Tunnels an. Herbert Wastl, der Verhandlungsführer des Grundstücksbesitzers, bestätigte gestern, dass sich die Verhandlungspartner "in vielen Punkten nähergekommen" seien. Von einem Durchbruch wollte Wastl jedoch nicht sprechen. Dem Vernehmen nach müsse Günther Karl aus Bayern die Verhandlungsergebnisse noch absegnen. Erst dann könnte die spitze Burgbergkurve unterhalb des mittelalterlichen Gemäuers entschärft und die Kopfsteinerpflaster-Passage ausgebaut werden. Die Gemeinde Kriebstein ist laut Bürgermeisterin Maria Euchler vom aktuellen Stand der Verhandlungen des Freistaates mit dem Grundstücksbesitzer genauso wenig informiert, wie die Öffentlichkeit. Zuletzt habe sie im Mai vom Staatsbetrieb für Immobilien erfahren, dass die Verhandlungen abgeschlossen seien. (mit jl)

Zum Strassenbau informiert das Landratsamt Anwohner am Dienstag ab 18 Uhr im Vereinsraum Kriebethal.