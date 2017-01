Aus zwei mach eins: Großvermieter bauen weiter um

Wohnungen mit mehr als vier Zimmern sind bei Familien begehrt. Aber auch Ein-Raum-Objekte stehen nur selten leer. Bei mittlerer Größe haben die Vermieter der Region hingegen mit Leerstand zu kämpfen.

Von Franziska Pester

erschienen am 18.01.2017



Mittweida/Frankenberg. Fünf Zimmer, reichlich 100 Quadratmeter individuell gestaltet - um den Leerstand in den Neubaublöcken zu verringern, baut die Mittweidaer Wohnungsbaugesellschaft (WBG) um. Je zwei Wohnungen mittlerer Größe werden zu einer großen zusammengelegt. Der Vermieter will so der steigenden Nachfrage nach großen Wohnungen gerecht werden und gleichzeitig den Bestand an Wohnungen mittlerer Größe reduzieren. Denn die WBG steht vor großen Herausforderungen.

"Der Bedarf an Fünf-Zimmer-Wohnungen ist da. Bisher haben wir immer zwei Wohnungen zusammengelegt, die sich in einem Hauseingang befinden. Jetzt gehen wir neue Wege", erklärt Rainer Martin, Geschäftsführer der WBG. An der Theodor-Heuss-Straße sind Bauarbeiter derzeit erstmals damit beschäftigt, eine Wohnung herzurichten, die sich über die Hauseingänge 9 und 11 erstreckt. Dadurch entstehen völlig neue Möglichkeiten für Grundrisse und Raumanordnung.

Statt eines schmalen Bades und einer schmalen Küche haben die Objekte einen großen Küchenraum und ein Bad mit Platz für Dusche, Wanne, Toilette und Waschbecken. Denn in den beiden schmalen Räumen wurde die Wand geöffnet, sodass sie zusammengelegt werden konnten. Die Elektrik lässt die WBG beim Umbau erneuern, es werden Laminat verlegt und die Zimmer renoviert. Im Flur entsteht der Übergang in die Nachbarwohnung. Knapp 50.000 Euro investiert die Wohnungsbaugesellschaft in eine Umbaumaßnahme. Laut Martin hat die WBG mittlerweile fünf Wohnungen im Bestand, die durch Zusammenlegung kleinerer Einheiten entstanden sind. "Eine Zusammenlegung machen wir erst, wenn der Interessent verbindlich zugesagt hat", so Martin. Der Mietpreis pro Quadratmeter betrage fünf Euro.

Insgesamt gehören der WBG 1260 Wohnungen. Der Leerstand liege bei knapp 11 Prozent. Im bundesweiten Vergleich liegt Mittweida damit leicht über, sachsenweit unter dem Durchschnitt. Denn wie das Statistische Bundesamt Ende vergangenen Jahres mitgeteilt hat, lag die Leerstandquote in Deutschland 2014 bei 7,9 Prozent, in Sachsen bei 13,8 Prozent. Aktuellerer Zahlen liegen dem Amt nicht vor.

In Mittweida sei neben großen Objekten vor allem Wohnraum im Erdgeschoss und in der ersten Etage gefragt. "Denn unsere Häuser haben keinen Fahrstuhl. Die oberen Etagen fallen für ältere Mieter aus", so Martin. Nahezu komplett vermietet seien momentan kleine Ein- und Zweiraumwohnungen. Die seien bei jungen Leuten, die zum Studieren nach Mittweida kommen begehrt. "Das Haus an der Rosa-Luxemburg-Straße Nummer 39 war bislang für Senioren vorgesehen, denn es hat einen Lift. 2016 haben wir dort erstmals an Studenten vermietet", sagt Martin.

Auch in Frankenberg versucht die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG), durch das Zusammenlegen von zwei mittleren Wohnungen zu einer großen den Leerstand zu reduzieren. Anders als in Mittweida fehlt es Frankenberg an jungen Leuten, die mieten. "Der größte Teil unserer Mitglieder sind ältere Bürger", sagt Jens Engmann, geschäftsführender technischer Vorstand. "Uns fehlen die Familien", sagt er. Die AWG verzeichne bei 1600 Wohnungen einen Leerstand von 20 Prozent. Mittelgroße Wohnungen gebe es genügend. Im Wohngebiet Einstein/Gutenbergstraße sei man dabei erste Wohnungen zu einer größeren umzubauen.

Bei der Hainichener Wohnungsgenossenschaft macht man sich über Leerstand keine Sorgen. Laut dem geschäftsführenden Vorstand Michael Hofer sind von 548 Wohnungen nur weniger als 3 Prozent unbewohnt. "Wir brauchen mehr Wohnungen, die vier Zimmer oder mehr haben. Derzeit haben wir aber keine Möglichkeit, welche zusammenzulegen, da keine aneinander grenzenden Wohnungen frei sind", so Hofer. Auch Ein-Raum-Wohnungen seien knapp. (mit ug/dpa)