Ausstellung "Frankenberger Ansichten" erÃ¶ffnet

Ausstellung "Frankenberger Ansichten" eröffnet

erschienen am 23.09.2016



Frankenberg. Mit "Frankenberger Ansichten" ist eine neue Ausstellung überschrieben, die heute Abend im Ratskeller im Erdgeschoss des Rathauses eröffnet wurde. Anlass ist das fünfjährige Bestehen des Kunst- und Kulturvereins Frankenberg. Nur bis zum Donnerstag werden nun Malerei, Grafik und Zeichnungen aus zwei Jahrhunderten gezeigt. Dabei sind 50 Werke von insgesamt 15 ortsansässigen Künstlern zu bestaunen, die Motive aus der Stadt zum Thema haben. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr, und 13 bis 16 Uhr. Am Sonnabend findet zudem ein Schaudrucken mit Marcel Kabisch und Dietmar Weickert statt. (fa)