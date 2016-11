Autos im Visier von Dieben - Zeugen gesucht

erschienen am 10.11.2016



Mittweida/Königshain-Wiederau. Zwei Fahrzeuge wurden am Mittwochabend kurz nacheinander in Mittweida und Königshain Wiederau zu stehlen versucht. In die Straße Niedergasse in Mittweida wurde die Polizei am späten Mittwochabend gerufen. Laut Angaben der Beamten hatten Unbekannte kurz zuvor einen weißen Audi A4 im Wert von etwa 17.000 Euro aufgebrochen und versucht, das Auto zu entwenden. Offenbar wurden sie gestört und flüchteten. Eine Anwohnerin sah noch zwei Gestalten mit Taschenlampen wegrennen.

Etwa 45 Minuten später rief ein 65-jähriger Anwohner die Polizei in die Dorfstraße in Königshain. Er hatte beobachtet, wie sich ein Unbekannter an einem abgestellten weißen Audi A5 im Wert etwa 30.000 Euro zu schaffen machte. Der 65-Jähre rief ihnen laut zu, woraufhin zwei Personen zunächst wegrannten und dann mit einem Kombi in Richtung Mittweida davonfuhren. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen ist noch nichts bekannt. Unter Telefon 0371 387-495808 erbittet die Chemnitzer Polizei Zeugenhinweise. (fp)