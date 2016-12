Autounfall - fünf Menschen schwer verletzt

erschienen am 22.12.2016



Döbeln. Fünf schwer Verletzte sind die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 169 am Abzweig Forchheim bei Döbeln ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten ein 33-jähriger Skoda-Fahrer und ein 41-jähriger Mazda-Fahrer.

Beide Fahrer und die Insassen des Mazdas, eine 26-Jährige, ein 4-jähriges Mädchen und ein drei Monate alter Junge wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das kleine Mädchen ins Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Bundesstraße war von 11 Uhr bis 13.40 Uhr gesperrt. (fp)